Des affrontements ont lieu entre la police et les manifestants.

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Ca chauffe à Los Angeles entre les forces de l'ordre et les manifestants, qui dénoncent depuis trois jours la politique migratoire de Donald Trump. Comme le rapporte Natasha Bertrand, correspondante de CNN, sur X, un bataillon de Marines d'environ 500 hommes vient d'être mobilisé face aux manifestations à Los Angeles.

Cependant, leur rôle exact reste flou. «Comme les soldats de la Garde nationale, il leur est interdit de mener des actions de maintien de l'ordre, telles que des arrestations, sauf si Trump invoque la loi sur l'insurrection», a déclaré Natasha Bertrand. Le déploiement d'un bataillon de Marines entier marque toutefois une escalade significative.

La Garde national, une action «illégale»

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a porté de lourdes accusations contre le président américain. «Depuis que Trump a annoncé son intention de déployer des troupes, la situation sur le terrain s'est rapidement aggravée», a-t-il déclaré. «Nous ne saurons jamais ce qui aurait pu se passer si le président avait laissé nos autorités étatiques et locales faire le travail important qu'elles accomplissaient déjà et qu'elles sont plus que capables de faire.» Rob Bonta précise que les violences ont commencé après que Trump a mobilisé la Garde nationale. Il qualifie cet ordre «d'inutile, contre-productif et, surtout, d'illégal».

Selon Politico, la Californie va faire appel pour annuler le déploiement de la Garde nationale à Los Angeles. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré au journal que la loi fédérale imposait à Trump de coordonner le déploiement de la Garde nationale avec l'Etat. «Il n'y a eu aucune communication via notre bureau, point final. Il s'agit donc, par définition, d'un acte illégal», a déclaré Gavin Newsom.

Toutefois, Donald Trump a déclaré lors d'une apparition à la Maison Blanche que ces émeutes n'étaient pas une insurrection. Mais que sans son intervention, elles auraient toutefois pu en devenir une. Interrogé, il a insisté sur le fait qu'il ne souhaitait pas de «guerre civile».

Trump Tower occupée

Plus tôt dans la journée de l'autre côté du pays, des manifestants avaient temporairement occupé la Trump Tower à New York. «La police a commencé à évacuer les manifestants de la Trump Tower», a déclaré Sandra Smith, présentatrice de Fox News. Les manifestants ont d'abord eu la possibilité de quitter le bâtiment de leur plein gré. La police de New York a escorté tous ceux qui ont résisté et les a escortés hors du bâtiment, menottés avec des serre-câbles.