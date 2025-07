1/4 L'entrée sur le territoire américain sera bientôt plus chère. Photo: Shutterstock

Jean-Claude Raemy

Depuis le 4 juillet, la loi «One Big Beautiful Bill» du président américain Donald Trump est entrée en vigueur. Les effets de cette nouvelle loi sur la fiscalité et les dépenses publiques ont fait couler beaucoup d'encre. Pour résumer, les riches bénéficieront de meilleures conditions fiscales, tandis que de les plus démunis devront faire l'impasse sur de nombreux acquis, l'assurance maladie en tête de liste. Les dépenses militaires, elles, continueront d'augmenter.

Parmi tous ces débats, le fait que la loi aura des répercussions sur tous les touristes se rendant aux Etats-Unis est passé largement inaperçu. Ainsi, les frais d'entrée pour les touristes en provenance de pays exemptés de visa (ESTA) passeront de 21 à 40 dollars, selon Travelmole, une plateforme de référence pour les professionnels du voyage. Ces frais avaient déjà été augmentés de 14 à 21 dollars en mai 2022.

Jusqu'à présent, 4 dollars de cette somme étaient consacrés aux frais de traitement, tandis que 17 étaient destinés à la promotion du tourisme aux Etats-Unis. Pour le moment, nul ne sait à quoi servira la majeure partie de l'ESTA, ni quand cette augmentation entrera en vigueur. Toutefois, il est clair que l'organisme de marketing touristique Brand USA recevra significativement moins d'argent: son budget passera de 100 à 20 millions de dollars.

Impact pour les Suisses

L'association professionnelle du tourisme américain, l'US Travel Association, n'a pas hésité à critiquer ce changement. Son président, Geoff Freeman, a déclaré: «Augmenter les tarifs pour les visiteurs internationaux revient à imposer des droits de douane sur l'un de nos principaux produits d'exportation: les dépenses liées aux voyages internationaux.» En d'autres termes, cette mesure ne ferait que dissuader les visiteurs, tandis que les voyageurs étrangers ont déjà des doutes sur l’hospitalité américaine.

Si l'équivalent de 32 francs pour un droit d'entrée n'est pas énorme, pour une famille de quatre personnes, cela représente près de 130 francs. Cependant, cette hausse de prix est atténuée par la faiblesse du dollar et les prix actuellement très bas des billets d'avion, de sorte que l'impact sur les voyageurs suisses reste modéré. La demande suisse pour les Etats-Unis jusqu'en mai n'a jusqu'à présent diminué que de 6% par rapport à l'année précédente.

Les parcs nationaux plus chers

Mais la hausse des prix des ESTA n'est pas la seule conséquence du «One Big Beautiful Bill». La visite des parcs nationaux populaires comme Yosemite, Zion ou Arches devrait également bientôt coûter plus cher. CBS rapporte qu'à l'avenir, les touristes étrangers devront payer plus cher pour visiter les parcs nationaux américains au profit des locaux. «America First» après tout. Et pourtant, en Afrique du Sud ou sur les îles Galapagos, pour ne citer que ces deux exemples, les étrangers paient aussi plus cher pour visiter les parcs nationaux.

Selon le projet de loi, la surtaxe pour les visiteurs étrangers devrait générer jusqu'à 90 millions de dollars de recettes supplémentaires par an. Les parcs sont libres de fixer leurs tarifs, mais une différence de prix entre les étrangers et les Américains est désormais imposée. L'argent supplémentaire doit être affecté à des projets de protection de la nature et à l'entretien. Ces revenus supplémentaires sont nécessaires car la Maison Blanche réduit de 30% le soutien financier fédéral aux parcs nationaux à partir de 2026.