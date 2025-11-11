Publié: il y a 7 minutes

La Suisse s'engage à verser 5 millions de francs supplémentaires au Fonds pour l'Amazonie. Cette annonce, faite lors de la conférence de l'ONU sur le climat à Belém, au Brésil, marque la deuxième contribution de la Confédération à ce fonds créé en 2018.

La Suisse donne cinq millions de francs au Fonds pour l'Amazonie

La Suisse donne cinq millions de francs au Fonds pour l'Amazonie

Réduire les émissions de gaz à effet de serre

La Suisse a versé cinq millions de francs au fonds pour l'Amazonie. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse va verser 5 millions de francs au Fonds pour l'Amazonie. Il s'agit de la deuxième contribution de la Confédération à ce fonds, après une première enveloppe de 5 millions en 2023.

L'annonce a été faite lundi lors de la conférence de l'ONU sur le climat à Belem, au Brésil, a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Il confirmait une information de l'agence italienne Ansa. Ce fonds créé en 2018 aide le Brésil à réduire les émissions de gaz à effet de serre provoquées par la déforestation et à promouvoir des alternatives économiques durables, a expliqué le porte-parole.