Réduire les émissions de gaz à effet de serre
La Suisse donne cinq millions de francs au Fonds pour l'Amazonie

La Suisse s'engage à verser 5 millions de francs supplémentaires au Fonds pour l'Amazonie. Cette annonce, faite lors de la conférence de l'ONU sur le climat à Belém, au Brésil, marque la deuxième contribution de la Confédération à ce fonds créé en 2018.
Publié: il y a 7 minutes
La Suisse a versé cinq millions de francs au fonds pour l'Amazonie.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse va verser 5 millions de francs au Fonds pour l'Amazonie. Il s'agit de la deuxième contribution de la Confédération à ce fonds, après une première enveloppe de 5 millions en 2023.

L'annonce a été faite lundi lors de la conférence de l'ONU sur le climat à Belem, au Brésil, a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Il confirmait une information de l'agence italienne Ansa. Ce fonds créé en 2018 aide le Brésil à réduire les émissions de gaz à effet de serre provoquées par la déforestation et à promouvoir des alternatives économiques durables, a expliqué le porte-parole.

