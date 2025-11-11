La Suisse a versé cinq millions de francs au fonds pour l'Amazonie.
Photo: Getty Images
ATS Agence télégraphique suisse
La Suisse va verser 5 millions de francs au Fonds pour l'Amazonie. Il s'agit de la deuxième contribution de la Confédération à ce fonds, après une première enveloppe de 5 millions en 2023.
A lire aussi
L'annonce a été faite lundi lors de la conférence de l'ONU sur le climat à Belem, au Brésil, a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Il confirmait une information de l'agence italienne Ansa. Ce fonds créé en 2018 aide le Brésil à réduire les émissions de gaz à effet de serre provoquées par la déforestation et à promouvoir des alternatives économiques durables, a expliqué le porte-parole.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Avec vidéo
Présenté par
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas