La star hollywoodienne a eu 95 ans

AFP Agence France-Presse

L'acteur américain Robert Duvall, connu notamment pour ses rôles dans «Le Parrain» et «Apocalypse Now», est décédé à l'âge de 95 ans, a annoncé son épouse lundi.

« Hier, nous avons dit adieu à mon cher mari, ami précieux et l'un des plus grands acteurs de notre époque. Bob est décédé paisiblement à la maison», a écrit Luciana Duvall dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux.