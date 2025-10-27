L'Allemagne se trouve dans un «état de déclin économique», déplorent les experts du pays. Un des experts en économie les plus éminents d'Allemagne pose désormais des exigences claires à l'égard du gouvernement berlinois.

La crise allemande gagne la classe moyenne et frappe aussi en Suisse

La crise allemande gagne la classe moyenne et frappe aussi en Suisse

1/5 «La situation est désormais dramatique», déclare Clemens Fuest de l'institut de recherche Ifo à propos de l'économie allemande. Photo: imago/Sven Simon

Milena Kälin

L'économie allemande piétine – et cela ne date pas d'hier. Cette stagnation se traduit désormais dans le quotidien de nombreux ménages: «Des millions de citoyens allemands voient déjà une baisse de leur niveau de vie», affirme Clemens Fuest à «Bild». Il est président de l'institut de recherche allemand Ifo. «L'Allemagne se trouve depuis des années dans une situation de déclin économique», poursuit l'expert. «La situation est désormais dramatique.»

Le produit intérieur brut n'a guère évolué en Allemagne depuis 2018, comme le montrent les chiffres d'octobre de l'Ifo. En août dernier, le chômage a même atteint son plus haut niveau depuis dix ans. Certes, la consommation a augmenté d’environ 25% depuis 2015, mais les investissements des entreprises, eux, reculent depuis plusieurs années. Selon Clemens Fuest, le fait que l'on investisse de moins en moins conduit à «moins de croissance, moins de recettes fiscales et donc moins d'argent pour les caisses de l'Etat».

Conséquences pour la Suisse

Cette dégradation ne laisse pas la Suisse indifférente. Comme l'Allemagne est en crise depuis un moment, les entreprises suisses investissent moins volontiers que par le passé chez leur grand voisin. Les exportations vers l'Allemagne ont également diminué depuis 2023.

Pour sauver l'Allemagne de la crise, le président de l'Ifo émet des recommandations claires: d'ici au printemps 2026, le gouvernement de Friedrich Merz devrait présenter un «plan de réforme global». Il parle ici de réformes sociales profondes, comme la réduction de la «pension des mères» – un dispositif qui permet de prendre en compte les périodes d’éducation des enfants dans le calcul de la pension de retraite. Parallèlement, la charge bureaucratique pour les entreprises devrait être réduite, poursuit l'article.

Jeudi prochain, l'Office fédéral de la statistique allemand publiera les chiffres conjoncturels du troisième trimestre. L'Ifo s'attend toujours à une stagnation.