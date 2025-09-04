Publié: il y a 22 minutes

La Russie expulse un diplomate estonien de Moscou en représailles à une action similaire de Tallinn en août. Cette décision s'inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays depuis le début de l'offensive russe en Ukraine.

La Russie expulse un diplomate estonien de Moscou en représailles à une action similaire de Tallinn en août Photo: IMAGO/Russian Look

AFP Agence France-Presse

La Russie a annoncé jeudi l'expulsion d'un diplomate estonien en poste à Moscou par mesure de représailles à celle, en août, d'un diplomate russe à Tallinn accusé d'«ingérence».

Convoqué au ministère russe des Affaires étrangères, le chargé d'affaires estonien s'est vu signifier «qu'un diplomate de l'ambassade d'Estonie à Moscou serait expulsé de Russie» en vertu «du principe de réciprocité».

«Toute action hostile de Tallinn ne resterait pas sans réponse», a ajouté le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué.

«Une action hostile»

Le 13 août, l'Estonie avait annoncé l'expulsion d'un diplomate russe accusé d'être «directement et activement impliqué dans la remise en cause de l'ordre constitutionnel et du système juridique» du pays, ainsi que «dans la division de la société estonienne».

Moscou avait alors dénoncé une «action hostile» de la part de cet Etat balte qui est un des plus fervents soutiens de l'Ukraine. Les tensions entre les deux voisins ex-soviétiques se sont très largement accrues depuis le début de l'offensive russe contre l'Ukraine en février 2022.

Depuis quelques mois, l'Estonie multiplie ses accusations d'ingérence envers la Russie. Moscou accuse de son côté de longue date Tallinn d'opprimer la large minorité russe résidant dans le pays.

La Russie n'a plus d'ambassadeur à Tallinn depuis février 2023, lorsque l'Estonie a ordonné son départ dans un mouvement de représailles.