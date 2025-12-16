Un étudiant polonais de 19 ans a été arrêté pour avoir planifié un attentat terroriste contre un marché de Noël. Fasciné par l'islam et le terrorisme, il aurait eu des contacts avec l'Etat islamique. L'homme risque la prison à vie.

Un étudiant préparait un attentat contre un marché de Noël en Pologne

Il risque la prison à vie

AFP Agence France-Presse

Un jeune homme soupçonné de préparer une attaque aux explosifs contre un rassemblement public, notamment contre un marché de Noël en Pologne, a été arrêté et inculpé pour «préparation d'un attentat terroriste», ont indiqué mardi les autorités polonaises.

Il s'agit d'un étudiant en première année de la faculté de droit à l'Université catholique de Lublin (est) «fasciné par l'islam et le terrorisme», a déclaré aux journalistes le porte-parole du coordinateur des services spéciaux polonais, Jacek Dobrzynski.

Selon le parquet, les préparatifs ont été déjoués «à l'étape préliminaire» à la base de contacts du jeune homme avec notamment «des représentants du groupe Etat islamique».

«Le mobile de l'action du suspect était de provoquer une grave intimidation de nombreuses personnes et de soutenir les activités de ce qu'on appelle (organisation) Etat islamique», selon un communiqué du parquet national.

Le Polonais de 19 ans, identifié comme Mateusz W., a été inculpé pour «préparation d'un attentat terroriste qui aurait pu entraîner la mort ou de graves blessures de nombreuses personnes». Placé en détention provisoire pour 30 jours, il encourt une peine de prison à vie, selon le parquet.



