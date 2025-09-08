Au moins 72 soldats colombiens ont été pris en otage dimanche dans le département du Cauca, une zone contrôlée par la guérilla. Cette région du sud-ouest est connue pour le trafic de drogue et les enlèvements fréquents de militaires et policiers.

Au moins 72 soldats pris en otage dans une zone de narcotrafic en Colombie

La prise d'otages de dimanche a eu lieu au cours d'une opération militaire dans le canyon du Micay. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Au moins 72 soldats ont été pris en otage dimanche dans le département du Cauca, une zone du sud-ouest de la Colombie contrôlée par une guérilla et infestée par le trafic de drogue. Cette prise d'otages s'est déroulée «durant l'après-midi», a déclaré une source militaire sans plus de précision.

Les enlèvements de militaires et policiers sont fréquents en Colombie. Ils sont souvent le fait de paysans contraints ou manipulés par des groupes armés, dans des zones où la présence de l'Etat est faible.

Selon les médias locaux, la prise d'otages de dimanche a eu lieu au cours d'une opération militaire dans le canyon du Micay. Il s'agit d'une enclave, où est produite de la cocaïne et où opèrent des bandes criminelles et l'Etat-Major central (EMC), une branche dissidente des ex-forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) dirigée par Iván Mordisco.

Offensive de l'armée

Le président de gauche Gustavo Petro a lancé en 2024 une offensive pour reprendre le contrôle de cette zone, mais il s'est heurté à une forte résistance de la part de la population locale. Dans ce même secteur, 57 soldats ont été retenus en juin, puis secourus quelques jours plus tard grâce à une intervention militaire.

A la fin août, 33 soldats ont été libérés après avoir passé trois jours en détention dans le département du Guaviare (sud-est). Les autorités avaient fait état initialement de 34 soldats pris en otage, mais ont ensuite réduit ce chiffre à 33.