«Sans exceptions»
Le président colombien veut freiner toute exportation de charbon vers Israël

Le président colombien Gustavo Petro a émis un nouveau décret pour arrêter les exportations de charbon vers Israël, sans exceptions. Cette décision fait suite à la rupture des relations diplomatiques avec Israël et s'inscrit dans sa politique de transition énergétique.
Publié: 07:54 heures
Gustavo Petro a rompu ses relations diplomatiques avec Israël.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Le président colombien Gustavo Petro a émis samedi un nouveau décret pour tenter d'arrêter les exportations de charbon vers Israël, après une première tentative l'année dernière. Une manoeuvre opérée en réponse aux opérations de l'armée israélienne dans la bande de Gaza.

En juin 2024, le premier dirigeant de gauche de Colombie avait déjà tenté de freiner les ventes du plus grand producteur de charbon d'Amérique latine vers Israël, mais ce décret excluait les contrats signés avant cette date. Le nouveau document précise que l'interdiction sera cette fois «sans exceptions» et à partir de ce samedi, elle sera appliquée «dans toutes les circonstances», a indiqué la présidence dans un communiqué.

Selon Petro, des navires chargés de charbon continuent d'arriver en Israël parce que ses fonctionnaires lui ont désobéi, c'est la raison pour laquelle il a ordonné à la marine colombienne d'empêcher ces chargements de prendre la mer.

Relations rompues avec Israël

Le président colombien a rompu les relations diplomatiques avec Israël en 2024 et qualifie le Premier ministre Benjamin Netanyahu de «génocidaire» dans sa conduite de la guerre dans la bande de Gaza. Il a également suspendu l'achat d'armements israéliens. En juillet, Petro a accueilli à Bogota une «réunion ministérielle d'urgence» avec des délégués de 30 pays en soutien à Gaza.

Les exportations colombiennes de charbon ont été réduites de presque moitié depuis 2023, où elles représentaient environ 7 milliards de dollars (5,6 milliards de francs suisses) de revenus. Outre l'arrêt des ventes à Israël, l'industrie du charbon en Colombie est sous pression en raison de la baisse des prix mondiaux due à l'essor de la production en Indonésie, selon les syndicats miniers locaux.

Conformément à sa politique de transition énergétique pour lutter contre la crise climatique, le président colombien s'est fixé pour objectif de freiner l'extraction et, depuis son arrivée au pouvoir, a mis un terme à plusieurs explorations minières.


