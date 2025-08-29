33 soldats ont été retenus durant trois jours dans le département du Guaviare dans le sud-est de la Colombie (Illustration).
Un groupe de 33 soldats qui étaient retenus depuis trois jours dans une zone de guérilla en Colombie, ont été libérés jeudi 28 août, a annoncé le bureau du médiateur, chargé de la surveillance des droits de l'homme. Après de violents combats avec les rebelles, lundi environ 600 habitants ont empêché les soldats de quitter une zone du département du Guaviare (sud-est).
Le gouvernement de gauche de Gustavo Petro a qualifiée cet événement de «kidnapping». «En ce moment, les soldats se retirent» de la zone, a déclaré Iris Marín, la médiatrice, sur X, appelant à ne pas stigmatiser la communauté qui avait retenu les militaires.
