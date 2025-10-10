Détenu à La Haye, Rodrigo Duterte fait face à des accusations de crimes contre l'humanité liés à sa guerre contre la drogue. La CPI maintient sa détention malgré les arguments de la défense sur son état de santé.

Rodrigo Duterte est notamment inculpé pour crimes contre l'humanité dans sa guerre contre la drogue. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

L'ancien président philippin Rodrigo Duterte reste détenu à La Haye par la Cour pénale internationale, qui a déclaré vendredi avoir rejeté sa demande de libération pour raisons médicales.

Les juges de la CPI ont estimé que Duterte présente un risque de fuite et pourrait être en mesure d'influencer des témoins s'il était libéré. Cela l'emporte selon eux sur les éventuels problèmes médicaux dont souffre l'homme de 80 ans. «La Chambre estime que la détention de M. Duterte demeure nécessaire», a déclaré la Cour dans sa décision.

Les accusations portées contre M. Duterte découlent de sa campagne menée pendant des années contre les consommateurs et les trafiquants de drogue et qui, selon les organisations de défense des droits humains, a fait des milliers de morts.

Inculpé pour sa guerre contre la drogue

Les procureurs de la CPI l'ont inculpé de trois chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité, lui reprochant d'être impliqué dans au moins 76 meurtres liés à sa «guerre contre la drogue».

Le premier chef d'accusation concerne son rôle présumé de coauteur de 19 meurtres commis entre 2013 et 2016, lorsqu'il était maire de Davao. Le deuxième porte sur 14 meurtres visant des «cibles de grande valeur» en 2016 et 2017, lorsque M. Duterte était président. Et le troisième chef d'accusation vise 43 meurtres lors d'opérations de «nettoyage» contre de petits consommateurs ou revendeurs de drogue présumés.

M. Duterte a été arrêté à Manille le 11 mars, transféré aux Pays-Bas le soir même et détenu depuis lors dans le quartier pénitentiaire de la CPI à la prison de Scheveningen, à La Haye.

Problèmes de santé revendiqués

Lors de sa première audience, suivie par liaison vidéo, il est apparu hébété et frêle, parlant à peine. Son avocat, Nicholas Kaufman, a déclaré que son client n'était pas apte à être jugé en raison de «troubles cognitifs dans plusieurs domaines» et demandé à la CPI de reporter indéfiniment la procédure.

Il a déploré vendredi le refus de la Cour de libérer Duterte. «La défense considère que la décision de rejeter des garanties étatiques sans précédent pour un octogénaire affaibli et souffrant de troubles cognitifs, tenu à l'écart du public pendant plus de six mois, est erronée», a déclaré M. Kaufman à l'AFP. «Un appel a été interjeté il y a une semaine», a-t-il ajouté.

«Risque de fuite»

Selon la Cour, M. Duterte «présente toujours un risque de fuite et sa détention est nécessaire pour garantir sa présence pendant la procédure préliminaire et un éventuel procès».

Les magistrats ont souligné les «contacts politiques» de l'ex-dirigeant et son «réseau de soutien» aux Philippines, dont sa fille Sara est actuellement vice-présidente. Ce réseau «pourrait l'aider à prendre la fuite», ont déclaré les juges. La Cour a également estimé qu'il existait un risque que M. Duterte et son réseau «représentent une menace pour les témoins (potentiels), directement ou indirectement par l'intermédiaire de ses partisans».

Enfin, les rapports médicaux fournis par la défense et qui démontrent, selon elle, que l'ancien président souffre d'un déclin cognitif, sont insuffisants pour autoriser sa libération, ont statué les juges. «La Chambre considère que les documents n'indiquent pas en quoi l'état physique ou les troubles cognitifs allégués de M. Duterte annulent les risques identifiés ci-dessus», a déclaré la Cour.

Les juges ont toutefois souligné que cette évaluation ne concerne que la question de la mise en liberté provisoire. Il reste à la Cour de déterminer si les problèmes de santé allégués de M. Duterte le rendent inapte à être jugé lors d'un procès.