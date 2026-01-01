DE
FR

La Cour suprême rejette sa demande
Bolsonaro ne pourra pas purger sa peine de 27 ans de prison à domicile

La Cour suprême du Brésil a rejeté la demande d'assignation à résidence de Jair Bolsonaro, 70 ans. Il sera incarcéré pour une tentative de coup d'État après sa défaite en 2022 face à Luiz Inácio Lula da Silva.
Publié: il y a 51 minutes
1/2
Jair Bolsonaro ne pourra pas purger sa peine à domicile.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La Cour suprême du Brésil a rejeté une demande d'assignation à résidence pour raisons de santé de l'ex-président Jair Bolsonaro, incarcéré pour une tentative de coup d'État, selon une décision de justice publiée jeudi.

Ses avocats avaient déposé mercredi la requête de Jair Bolsonaro, 70 ans, hospitalisé depuis le 24 décembre à Brasilia et qui a subi une opération d'une hernie inguinale.

L'ancien président d'extrême droite (2019-2022) purge une peine de 27 ans de prison pour avoir orchestré une opération destinée à le maintenir au pouvoir, après sa défaite face à Luiz Inácio Lula da Silva lors de l'élection de 2022.

