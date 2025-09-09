Thaksin Shinawatra devra se rendre en prison, a tranché la Cour suprême thaïlandaise.
La Cour suprême de Thaïlande a ordonné mardi l'envoi immédiat en prison de l'ancien Premier ministre et figure de la vie politique nationale Thaksin Shinawatra, afin qu'il y purge une peine d'un an d'emprisonnement. «La cour va émettre un mandat (de dépôt) et un responsable de la prison de Bangkok va l'emmener», a décidé la Cour suprême selon l'arrêt lu à l'audience.
