La Cour suprême thaïlandaise a ordonné mardi l'incarcération immédiate de l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra. Il doit purger une peine d'un an de prison à Bangkok, selon la décision rendue mardi.

La Cour suprême thaïlandaise ordonne l'incarcération de l'ex-Premier ministre Thaksin

La Cour suprême a tranché

Thaksin Shinawatra devra se rendre en prison, a tranché la Cour suprême thaïlandaise. Photo: keystone-sda.ch

La Cour suprême de Thaïlande a ordonné mardi l'envoi immédiat en prison de l'ancien Premier ministre et figure de la vie politique nationale Thaksin Shinawatra, afin qu'il y purge une peine d'un an d'emprisonnement. «La cour va émettre un mandat (de dépôt) et un responsable de la prison de Bangkok va l'emmener», a décidé la Cour suprême selon l'arrêt lu à l'audience.

