DE
FR

Qu'en pense Pyongyang?
Le président sud-coréen plaide pour une «confiance militaire» avec le Nord

Le président sud-coréen Lee Jae-myung s'engage à respecter le système politique nord-coréen et à instaurer une confiance militaire. Cette déclaration intervient malgré le refus de Pyongyang d'améliorer les relations avec Séoul.
Publié: 08:06 heures
Partager
Écouter
La Corée du Sud a plaidé la «confiance militaire» avec son voisin du Sud.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le président sud-coréen s'est engagé vendredi à «respecter» le système politique nord-coréen et à instaurer une «confiance militaire», un jour après que Pyongyang a déclaré n'avoir aucune volonté d'améliorer les relations avec Séoul.

Arrivé au pouvoir début juin, le président Lee Jae-myung (centre-gauche) a promis de tendre la main à Pyongyang, arguant que, «quel qu'en soit le coût, la paix est préférable à la guerre». Lors d'un événement marquant l'anniversaire de la libération de la péninsule coréenne du joug colonial japonais, Lee Jae-myung a annoncé qu'il «prendra des mesures cohérentes pour réduire substantiellement les tensions et rétablir la confiance» avec le Nord.

Respect pour le Nord

L'anniversaire de la libération le 15 août est le seul jour férié célébré à la fois en Corée du Nord et en Corée du Sud, selon l'Institut national pour l'éducation à l'unification de Séoul. «Nous affirmons notre respect pour le système actuel du Nord», a déclaré Lee Jae-myung, ajoutant que Séoul n'avait «aucune intention de se livrer à des actes hostiles». «J'espère que la Corée du Nord répondra à nos efforts pour rétablir la confiance et relancer le dialogue», a-t-il ajouté.

La sœur du dirigeant Kim Jong Un, Kim Yo Jong, l'une des personnalités les plus influentes du pays, avait affirmé jeudi que le pays n'avait «aucune volonté d'améliorer les relations» avec le Sud. Kim Yo Jong a par ailleurs réfuté les rapports selon lesquels la Corée du Nord aurait démantelé les haut-parleurs de propagande placés à la frontière.

Le 5 août, Séoul avait annoncé avoir commencé à retirer ses haut-parleurs comme «mesure pratique visant à aider à apaiser les tensions avec le Nord». Quelques jours plus tard, l'état-major sud-coréen avait affirmé que l'armée nord-coréenne avait commencé à en faire autant.

Découvrez nos contenus sponsorisés
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
Présenté par
L’euphorie du Championnat d’Europe déteint sur la Super League
11 infos sur la nouvelle saison de football féminin
L’euphorie du l'Euro déteint sur la Super League
Discipline à la gym, concentration au travail
Présenté par
Discipline à la gym, concentration au travail
Discipline et concentration
Le spécialiste informatique Colin Schrepfer est déjà un modèle à 19 ans
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Présenté par
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Des vignerons audacieux pour des idées nouvelles
Le Portugal est le nouveau laboratoire de l’innovation vinicole
Redécouvrez Fribourg autrement
Présenté par
Redécouvrez Fribourg autrement
Verticalité, festival, détente ou sport?
Redécouvrez Fribourg autrement
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus