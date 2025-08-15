Le président sud-coréen Lee Jae-myung s'engage à respecter le système politique nord-coréen et à instaurer une confiance militaire. Cette déclaration intervient malgré le refus de Pyongyang d'améliorer les relations avec Séoul.

Le président sud-coréen plaide pour une «confiance militaire» avec le Nord

La Corée du Sud a plaidé la «confiance militaire» avec son voisin du Sud. Photo: Getty Images

AFP Agence France-Presse

Le président sud-coréen s'est engagé vendredi à «respecter» le système politique nord-coréen et à instaurer une «confiance militaire», un jour après que Pyongyang a déclaré n'avoir aucune volonté d'améliorer les relations avec Séoul.

Arrivé au pouvoir début juin, le président Lee Jae-myung (centre-gauche) a promis de tendre la main à Pyongyang, arguant que, «quel qu'en soit le coût, la paix est préférable à la guerre». Lors d'un événement marquant l'anniversaire de la libération de la péninsule coréenne du joug colonial japonais, Lee Jae-myung a annoncé qu'il «prendra des mesures cohérentes pour réduire substantiellement les tensions et rétablir la confiance» avec le Nord.

Respect pour le Nord

L'anniversaire de la libération le 15 août est le seul jour férié célébré à la fois en Corée du Nord et en Corée du Sud, selon l'Institut national pour l'éducation à l'unification de Séoul. «Nous affirmons notre respect pour le système actuel du Nord», a déclaré Lee Jae-myung, ajoutant que Séoul n'avait «aucune intention de se livrer à des actes hostiles». «J'espère que la Corée du Nord répondra à nos efforts pour rétablir la confiance et relancer le dialogue», a-t-il ajouté.

La sœur du dirigeant Kim Jong Un, Kim Yo Jong, l'une des personnalités les plus influentes du pays, avait affirmé jeudi que le pays n'avait «aucune volonté d'améliorer les relations» avec le Sud. Kim Yo Jong a par ailleurs réfuté les rapports selon lesquels la Corée du Nord aurait démantelé les haut-parleurs de propagande placés à la frontière.

Le 5 août, Séoul avait annoncé avoir commencé à retirer ses haut-parleurs comme «mesure pratique visant à aider à apaiser les tensions avec le Nord». Quelques jours plus tard, l'état-major sud-coréen avait affirmé que l'armée nord-coréenne avait commencé à en faire autant.