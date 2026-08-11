La Chine a exprimé son mécontentement après que le Forum des îles du Pacifique a confirmé la participation de Taïwan à son sommet prévu aux Palaos du 30 août au 4 septembre.

Pékin proteste contre la participation de Taïwan au Forum des îles du Pacifique

Pékin proteste contre la participation de Taïwan au Forum des îles du Pacifique

AFP Agence France-Presse

La Chine a appelé mardi le secrétaire général du Forum des îles du Pacifique à «éviter de nuire au développement sain et stable» de leurs relations après qu'il a confirmé la participation de Taïwan au prochain sommet des dirigeants de la région.

Les protestations de Pékin, qui revendique la souveraineté sur Taïwan, avaient conduit à l'exclusion de Taipei du forum annuel des îles du Pacifique en 2025, alors organisé par les îles Salomon favorables à la Chine. Mais l'archipel des Palaos, où se tiendra le sommet du 30 août au 4 septembre, fait partie des derniers soutiens diplomatiques de Taïwan, aux côtés notamment des Tuvalu et des îles Marshall. La participation de Taipei a été confirmée vendredi par le secrétaire général du Forum, Baron Waqa.

«La Chine appelle le secrétaire du Forum des îles du Pacifique à respecter strictement le principe d'une seule Chine, à traiter de manière appropriée les questions relatives à Taïwan et à veiller à ne pas nuire au développement sain et stable des relations entre la Chine et le Forum», a indiqué mardi le ministère chinois des Affaires étrangères à l'AFP.

Pékin s'oppose à la participation de Taïwan aux organisations et échanges internationaux. Nauru, les Kiribati et les Salomon, également membres du Forum des îles du Pacifique, ont retiré leur reconnaissance à Taïwan pour l'accorder à Pékin depuis 2019. «Taïwan est un partenaire de développement très important. Il n'est pas un partenaire de dialogue, cependant il interagit avec des membres de la famille de notre forum», a déclaré la semaine dernière en conférence de presse Baron Waqa.