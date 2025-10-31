La Chine envoie un nouvel équipage sur sa station spatiale

La Chine a lancé avec succès trois astronautes vers sa station spatiale Tiangong. Le vaisseau Shenzhou-21 s'est arrimé quatre heures après son décollage, marquant le début d'une mission de six mois axée sur des expériences scientifiques et des sorties dans l'espace.

La Chine a lancé une mission spatiale pour six mois vers sa station Tiangong. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Le vaisseau spatial Shanzhou-21 avec trois astronautes à bord s'est arrimé à la station spatiale chinoise Tiangong quatre heures après avoir été propulsé vendredi par la fusée Longue Marche-2F depuis un pas du nord-ouest du pays. L'arrimage a eu lieu à 19H35 GMT, selon l'agence publique Chine Nouvelle

L'engin avait décollé depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, situé dans une zone désertique du nord-ouest de la Chine, à 23H44 locales (15H44 GMT). Les trois astronautes de Shenzhou-21 doivent remplacer l'équipage actuel de Shenzhou-20, qui rentrera sur Terre d'ici quelques jours.

Le plus jeune astronaute à bord

Leur mission durera six mois et vise notamment à mener des expériences scientifiques. Ils doivent également effectuer des sorties dans l'espace et installer des boucliers anti-débris à l'extérieur de Tiangong.

L'ingénieur Wu Fei, tout juste 32 ans, est en passe de devenir le plus jeune astronaute chinois à partir en mission dans l'espace. Il s'est dit jeudi devant la presse «incroyablement chanceux» de participer à l'aventure. L'équipage sera dirigé par le pilote Zhang Lu, 48 ans, qui avait déjà participé à la mission Shenzhou-15. Ils seront épaulés par Zhang Hongzhang, spécialiste de charge utile et âgé de 39 ans.

Quatre souris

Quatre souris – deux mâles et deux femelles – font également partie du voyage et serviront pour les premières expériences menées en orbite par la Chine sur des rongeurs. Avant leur départ, les astronautes, vêtus de leurs combinaisons blanches, avaient été salués par leurs collègues et leurs familles dans les rues du centre de lancement, construit en plein désert et aux airs de petite ville, avec restaurants, immeubles d'habitation et écoles.

La Chine a considérablement développé ses programmes spatiaux depuis une trentaine d'années, injectant des milliards d'euros dans ce secteur afin d'arriver au niveau des Etats-Unis, de la Russie ou de l'Europe. Tiangong en est un projet emblématique. La construction de la station a été achevée en 2022 et elle devrait être opérationnelle au total pendant au moins dix ans.

«Tests cruciaux»

Devenue une puissance de l'espace, la Chine avait posé en 2019 un engin spatial (la sonde Chang'e-4) sur la face cachée de la Lune, une première mondiale. Elle avait aussi fait atterrir en 2021 un petit robot sur Mars. L'agence chinoise chargée des vols habitées, la CMSA, a assuré jeudi à la presse qu'elle «maintenait fermement» l'objectif d'envoyer des humains sur la Lune d'ici 2030.

Une série de «tests cruciaux» seront menés à cet égard, notamment sur un atterrisseur lunaire et un vaisseau spatial habité, a-t-elle indiqué. Durant leur séjour, les astronautes de Shenzhou-21 devraient également mener des activités de vulgarisation scientifique afin de promouvoir l'intérêt du public pour l'exploration spatiale.

La Chine est formellement exclue de la Station spatiale internationale (ISS) depuis 2011, date à laquelle les Etats-Unis ont interdit à la Nasa de collaborer avec Pékin. Cela a poussé le géant asiatique à développer son propre projet de station spatiale.