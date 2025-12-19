Cinq personnes ont été tuées lors de frappes américaines contre des bateaux dans le Pacifique. Ces opérations, visant le narcotrafic, continuent de susciter la controverse sur leur légitimité et leur preuve juridique.

Cinq supposés «narcoterroristes» tués dans deux frappes américaines dans le Pacifique

AFP Agence France-Presse

Cinq «narcoterroristes» présumés ont été tués lors de deux frappes américaines contre des bateaux dans les eaux internationales de l'océan Pacifique, a annoncé jeudi le commandement militaire sud des Etats-Unis. «Les navires transitaient le long des routes connues du narcotrafic dans le Pacifique Est et étaient impliqués dans des opérations de trafic de drogue. Au total, cinq narcoterroristes de sexe masculin ont été tués au cours de ces opérations, trois dans le premier navire et deux dans le second», a écrit le commandement militaire sur le réseau social X.

Ces opérations visant des navires accusés de servir au narcotrafic dans les Caraïbes ou l'est du Pacifique ont fait au moins 104 morts depuis septembre, selon un décompte de l'AFP sur la base des informations des autorités.

L'administration du président américain Donald Trump n'a fourni aucune preuve que ces embarcations étaient effectivement impliquées dans un quelconque trafic, ouvrant un vif débat dans le monde, et dans le milieu politique américain, sur la légitimité juridique des opérations. Le gouvernement de Donald Trump accuse notamment le président vénézuélien Nicolas Maduro, sa bête noire, d'être à la tête d'un réseau de trafic de drogue, ce que l'intéressé dément.