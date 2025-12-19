DE
FR

La barre des 100 morts franchie
Cinq supposés «narcoterroristes» tués dans deux frappes américaines dans le Pacifique

Cinq personnes ont été tuées lors de frappes américaines contre des bateaux dans le Pacifique. Ces opérations, visant le narcotrafic, continuent de susciter la controverse sur leur légitimité et leur preuve juridique.
Publié: il y a 15 minutes
Depuis septembre, les frappes américaines contre des navires soupçonnés de narcotrafic ont causé au moins 104 décès.
Photo: Capture d'écran X
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Cinq «narcoterroristes» présumés ont été tués lors de deux frappes américaines contre des bateaux dans les eaux internationales de l'océan Pacifique, a annoncé jeudi le commandement militaire sud des Etats-Unis. «Les navires transitaient le long des routes connues du narcotrafic dans le Pacifique Est et étaient impliqués dans des opérations de trafic de drogue. Au total, cinq narcoterroristes de sexe masculin ont été tués au cours de ces opérations, trois dans le premier navire et deux dans le second», a écrit le commandement militaire sur le réseau social X.

Ces opérations visant des navires accusés de servir au narcotrafic dans les Caraïbes ou l'est du Pacifique ont fait au moins 104 morts depuis septembre, selon un décompte de l'AFP sur la base des informations des autorités.

L'administration du président américain Donald Trump n'a fourni aucune preuve que ces embarcations étaient effectivement impliquées dans un quelconque trafic, ouvrant un vif débat dans le monde, et dans le milieu politique américain, sur la légitimité juridique des opérations. Le gouvernement de Donald Trump accuse notamment le président vénézuélien Nicolas Maduro, sa bête noire, d'être à la tête d'un réseau de trafic de drogue, ce que l'intéressé dément.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus