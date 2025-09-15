Le porte-parole du Kremlin Peskov estime que l’OTAN est en guerre avec la Russie

La rhétorique guerrière du Kremlin prend une nouvelle ampleur. Après Dmitri Medvedev, c'est désormais au tour du porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov, qui hausse le ton contre l'Occident.

Photo: IMAGO/SNA

«L’OTAN est de facto en guerre avec la Russie. C’est une évidence qui ne nécessite aucune preuve», a-t-il déclaré. Ces propos contrastent avec ceux du chef de la diplomatie polonaise Radoslaw Sikorski, qui affirmait à Kiev que l'Alliance atlantique n’était pas en guerre avec Moscou.

Que ce soit Medvedev ou Peskov, les menaces visent à maintenir la pression sur les pays occidentaux. Mais le fait qu'elles soient cette fois relayées par le porte-parole du Kremlin leur donne un poids particulier. Contrairement à Dmitri Medvedev, habitué aux saillies belliqueuses, Dmitri Peskov n’est pas coutumier de ce type de déclarations – ce qui les rend d’autant plus préoccupantes.

La gravité de la situation se mesure aussi sur le terrain militaire: un vaste exercice est en cours, nourrissant l’inquiétude de l’Ouest face au risque d’escalade.