Un nouveau robot de combat ukrainien sera bientôt utilisé dans la guerre contre la Russie. Baptisé Krampus, ce robot blindé dispose d'armes thermobariques mortelles et peut être facilement transporté.

L'Ukraine dévoile un nouveau robot mobile, précis et mortel pour le front

1/4 Le ministère ukrainien de la Défense a récemment présenté le robot de combat Krampus. Photo: Ukrainisches Verteidigungsministerium

Dans la guerre opposant la Russie à l’Ukraine, les technologies militaires de pointe prennent une place de plus en plus importante. Drones, missiles dernier cri… et désormais, des robots tueurs télécommandés. Kiev mise aujourd’hui sur un nouveau robot d’assaut pour soutenir ses opérations offensives: le «Krampus».

Le Krampus a été dévoilé dans un communiqué de presse officiel du ministère ukrainien de la Défense. Le système d'armes à propulsion électrique a été fabriqué en Ukraine. L'équipement a de quoi séduire.

En effet, l'appareil dispose de quatre lance-roquettes thermobariques de type RPV-16, qui peuvent être mis à feu à distance. Cette arme, habituellement portée par des soldats à pied, tire des bombes aérosols. Les engins explosifs explosent dès qu'ils atteignent leur cible. Outre les éclats, l'aérosol contenu dans l'ogive s'échappe et forme un nuage de sept à huit mètres de diamètre.

Des bombes aérosols mortelles

Quelques secondes seulement après l'impact, le nuage s'enflamme et se transforme en une boule de feu dont la température peut atteindre 2500 degrés. Mais ce n'est pas tout: la boule de feu prive l'air ambiant d'oxygène. Les soldats touchés n'ont généralement aucune chance. L'onde de choc, la chaleur, les éclats ou la soudaine privation d'oxygène ont raison d'eux. Les tranchées ou autres positions dans lesquelles il est facile de se retrancher n'offrent donc plus aucune sécurité.

Les forces russes utilisent depuis longtemps déjà des armes thermobariques, en particulier le lance-roquettes multiple TOS-1 surnommé «Bouratino», capable de raser des zones entières.

L'Ukraine n'est pas la seule à développer des robots de combat

Face à ces monstres de puissance, Krampus se distingue par sa petite taille et sa grande mobilité. Il peut facilement être transporté sur une remorque ou dans la benne d’un pick-up, et sa batterie lui assure plusieurs heures d’autonomie sur le terrain.

Les deux belligérants ne sont pas les seuls pays à développer des robots pour l'effort de guerre. L'OTAN a ainsi testé des robots de combat en Europe de l'Est, tandis que les Etats-Unis misent sur des chiens robots armés à quatre pattes. En mai 2024, la Chine a également présenté un «Robodog» équipé de mitrailleuses lors d'un exercice militaire au Cambodge.