Le parti du Premier ministre du Kosovo reste victorieux

Le parti Vetevendosje d'Albin Kurti a remporté 51,1% des voix aux législatives du 28 décembre au Kosovo, selon les résultats officiels publiés après un recomptage intégral.

ATS Agence télégraphique suisse

Le parti dirigé par le Premier ministre du Kosovo par intérim, Albin Kurti, a remporté les élections législatives du 28 décembre, ont confirmé samedi les autorités électorales après un recomptage intégral. La Commission électorale centrale (CEC) a annoncé que le parti de M. Kurti, Vetëvendosje (VV), tenant d'une politique sociale marquée à gauche et du nationalisme, avait obtenu 51,1% des voix après la certification finale.

Le président de la CEC, Kreshnik Radoniqi, a annoncé que le Vetëvendosje avait obtenu 51,1% des voix, devant le Parti démocratique du Kosovo à 20,19%, et la Ligue démocratique du Kosovo, à 13,24%. Un recomptage complet et une enquête pénale avaient été ordonnés après la découverte d'irrégularités dans les décomptes, qui auraient affecté environ 70'000 votes lors des législatives organisées dans le petit pays des Balkans.

Plus de 100 membres du personnel électoral avaient été arrêtés pour «infractions pénales de falsification des résultats électoraux, pression et intimidation, ainsi que pour corruption active et passive», dans le cadre de l'enquête ouverte à la mi-janvier. Environ la moitié d'entre eux ont été placés en détention pour un à deux mois pendant la poursuite des investigations.

Dans un premier temps, la CEC avait ordonné le recomptage complet des bulletins dans 10 des 38 municipalités du pays, et le recomptage partiel dans 28 autres. Mais des «irrégularités» constatées lors de cette opération de vérification ont conduit des membres de la CEC à ordonner un nouveau comptage de tous les bulletins dans l'ensemble du pays. Selon les résultats préliminaires avant le recomptage, le VV avait remporté plus de 51% des voix. Les élections du 28 décembre avaient été organisées après plus de dix mois de paralysie politique: sans majorité claire, le VV, arrivé en tête lors du précédent scrutin, en février 2025, avait échoué à former une coalition et dû se résoudre à de nouvelles élections.

Un blocage politique

Bien qu'il ait remporté une victoire convaincante avec 57 sièges sur les 120 que compte l'Assemblée du Kosovo, Kurti devra vraisemblablement faire face à nouveau au boycott de ses principaux rivaux, qui ont exclu de former une coalition avec lui. Il devrait donc chercher des partenaires parmi les partis minoritaires, auxquels 20 sièges sont garantis. Avant la convocation de la séance inaugurale de la nouvelle assemblée, une période de deux semaines doit s'écouler pendant laquelle tous les partis peuvent déposer des recours.

Le recomptage et l'enquête ont encore retardé la formation d'un nouveau gouvernement du Kosovo, alors que le pays risque de perdre des centaines de millions d'euros d'aide internationale en l'absence d'exécutif, selon les analystes. Au lendemain du vote, la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas avait déclaré que Bruxelles comptait «sur la formation rapide» du nouveau gouvernement, afin de mettre fin au «blocage politique» paralysant ce pays.