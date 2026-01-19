DE
Enquête pénale ouverte
Législatives au Kosovo: recomptage complet ordonné en raison de «manipulations»

Les bulletins des législatives anticipées qui ont eu lieu en décembre au Kosovo doivent être recomptés. Dans la ville de Prizren, dans le sud du pays, plus de 20'000 voix ont fait l'objet de «manipulations»
19:02 heures
1/2
Selon les résultats préliminaires, ces élections ont été gagnées par Vetëvendosje, formation du Premier ministre sortant Albin Kurti
Photo: keystone-sda.ch
AFP Agence France-Presse

La Commission électorale du Kosovo a ordonné lundi le recomptage complet des bulletins des législatives anticipées de décembre, après avoir constaté des irrégularités lors d'un nouveau comptage partiel, poussant le parquet à ouvrir une enquête pénale.

Selon les résultats préliminaires, ces élections ont été gagnées par Vetëvendosje (VV), formation du Premier ministre sortant Albin Kurti, qui a remporté plus de 51% des voix. Mais après avoir constaté un «degré élevé d'inexactitudes» lors du recomptage de vérification partiel, la Commission électorale (CEC), a ordonné un nouveau comptage des bulletins dans tous les bureaux de vote, a déclaré le président de la CEC, Kreshnik Radoniqi.

Enquête ouverte

Dans la foulée de cette décision de l'autorité électorale, la procureure générale du Kosovo, Laura Pula, a déclaré avoir ouvert une enquête sur d'éventuelles «infractions pénales liées au processus électoral». Ce scrutin a été organisé après plus de dix mois de paralysie politique et l'impossibilité de formation d'un gouvernement après le scrutin de février 2025.

Dans un premier temps, la CEC avait ordonné le recomptage complet des bulletins dans 10 des 38 municipalités du pays, et le recomptage partiel dans 28 autres. Des «irrégularités» constatées lors de cette opération de vérification ont conduit des membres de la CEC à ordonner un nouveau comptage de tous les bulletins dans l'ensemble du pays, a expliqué à la presse Kreshnik Radoniqi.

«Manipulations» à Prizren

Selon la commission, le comptage de vérification a établi que les résultats du vote concernant les partis correspondaient au comptage initial, mais a mis en évidence des différences quant au nombre de voix attribuées aux candidats sur des listes de partis. Kreshnik Radoniqi a mentionné notamment la ville de Prizren (sud) où plus de 20'000 voix ont fait l'objet de «manipulations».

Cette nouvelle opération de comptage repoussera davantage la formation de la nouvelle assemblée et de l'exécutif, un scénario qui pourrait faire priver le pays de millions d'euros d'aide internationale, selon des analystes. Au lendemain du vote, la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas avait déclaré que Bruxelles comptait «sur la formation rapide» du nouveau gouvernement, afin de mettre fin au «blocage politique» paralysant ce pays.

