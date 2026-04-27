Des tirs pakistanais frappent Asadabad et l’est du pays, faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés. Les tensions s’aggravent entre Pakistan et Afghanistan, malgré des appels à éviter une nouvelle escalade militaire.

Trois morts et 45 blessés par des tirs pakistanais en Afghanistan

Trois morts et 45 blessés par des tirs pakistanais en Afghanistan

AFP Agence France-Presse

Trois personnes ont été tuées et 45 blessées lundi par des tirs pakistanais sur la ville d'Asadabad et des régions de l'est de l'Afghanistan, selon le directeur du département provincial pour l'Information et la Culture de la province de Kunar.

«Depuis lundi après-midi des attaques, incluant frappes aériennes et tirs d'obus de mortiers, ont été lancées du Pakistan sur le chef-lieu de la province de Kunar, Asadabad» et sur différents districts, proches de la frontière, a précisé à l'AFP ce responsable, Najibullah Hanif. «La cité universitaire a été touchée et le quartier de l'université aussi», a-t-il ajouté, affirmant que le bilan pourrait augmenter.

Un porte-parole de la police provinciale, Farid Dehqan Salarzai, a lui fait état de deux morts et 45 blessés en citant les services de santé.

Le ministère de l'Information pakistanais a nié sur X frapper des zones résidentielles qualifiant de telles accusations de «mensonges éhontés».

Des habitants de la province frontalière de Paktika, dans le sud-est de l'Afghanistan, ont aussi rapporté des affrontements lundi.

«Une personne a été tuée dans le village de Rabot aujourd'hui (lundi)», a dit à l'AFP Mushtaq Wazir, qui vit dans le district de Barmal. Un autre habitant, Suhbat Katwazi, a aussi fait état d'un mort dans ce village quand «un obus de mortier a touché une maison».

Des violences qui s'intensifient

Le Pakistan et l'Afghanistan sont en conflit depuis des mois. Islamabad accuse son voisin d'accueillir des combattants du mouvement des talibans pakistanais (TTP) qui ont revendiqué des attaques meurtrières au Pakistan. Les autorités talibanes afghanes démentent.

Les violences se sont intensifiées le 26 février, le Pakistan évoquant même une «guerre ouverte» contre son voisin et bombardant plusieurs fois la capitale afghane, ainsi que Kandahar (sud) où vit le chef suprême des talibans, et des régions frontalières.

Après une frappe sur un hôpital pour toxicomanes de Kaboul le 16 mars qui a fait des centaines de morts et de blessés selon l'ONU, et suscité des condamnations internationales, une trêve était restée en vigueur lors de la fête de l'Aïd el-Fitr marquant la fin du ramadan. Elle a pris fin le 24 mars.

Après des pourparlers en Chine début avril, Pékin avait indiqué que le Pakistan et l'Afghanistan avaient «consenti» à éviter toute escalade de leur affrontement armé. Selon un dernier bilan de l'ONU datant de mi-mars, au moins 76 civils afghans ont été tués dans ce conflit depuis le 26 février auxquels s'ajoutent au moins 250 morts dans la frappe contre un hôpital pour usagers de drogues le 16 mars.

Environ 94'000 personnes ont été déplacées par le conflit, selon la même source.