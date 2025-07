Paramount, propriétaire de CBS News, versera 16 millions de dollars pour régler le litige avec Donald Trump. Photo: keystone-sda.ch

AFP Agence France-Presse

Paramount, société mère de CBS News, va verser 16 millions de dollars pour mettre un terme aux poursuites judiciaires intentées par Donald Trump contre la chaîne d'information qu'il accuse d'avoir favorisé Kamala Harris dans une interview.

Cet accord à l'amiable, rapporté mardi par les médias américains, est la dernière concession en date d'un grand média face aux attaques du président républicain.

Il évitera un procès consécutif à la plainte déposée par le milliardaire en octobre 2024, alors qu'il était candidat à la Maison Blanche. Les avocats de Donald Trump réclamaient 20 milliards de dollars. Le montant de 16 millions de dollars sera versé à la future bibliothèque présidentielle de Donald Trump et non directement au président, a fait savoir Paramount dans un communiqué cité par des médias américains.

Le conglomérat de médias et contenus de divertissement a également relevé que l'accord ne prévoyait aucune excuse publique de sa part. En pleine campagne présidentielle, Donald Trump avait assigné en justice la célèbre émission «60 minutes» de CBS News, l'accusant d'avoir modifié de façon trompeuse une interview de sa rivale démocrate Kamala Harris.

Plus précisément, il accusait CBS News d'avoir édité un passage de l'entretien dans lequel la candidate aurait répondu de façon confuse à une question sur la guerre entre Israël et le Hamas. CBS avait rejeté ces accusations, en expliquant notamment qu'il était courant dans la profession de sélectionner les passages à diffuser dans une interview.

L'accord à l'amiable intervient alors qu'une partie des cadres dirigeants de Paramount estiment que ce litige avec Donald Trump entrave le projet de fusion du groupe avec la société de production Skydance, pour tenter de rivaliser avec les barons du streaming.

En mai dernier, sept sénateurs démocrates et indépendants américains avaient exhorté la présidente de Paramount Global, Shari Redstone, à ne pas «capituler» face aux poursuites judiciaires entamées par Donald Trump.

Le bras de fer judiciaire entamé par Donald Trump contre CBS News a fait des vagues, notamment le départ en avril du producteur et pilier de «60 minutes», Bill Owens. Il avait déploré des atteintes à son indépendance journalistique.

Un mois plus tard, la patronne de CBS News, Wendy McMahon, avait également remis sa démission. Très critique des médias traditionnels, Donald Trump a lancé des attaques judiciaires contre d'autres entreprises de presse, notamment le journal local The Des Moines Register, et fait plier ABC (groupe Disney), qui a versé 15 millions de dollars sous la menace d'un procès en diffamation.