Josef Fritzl, tristement célèbre dans le monde entier approche aujourd’hui des 90 ans et souffre de démence. L’auteur de crimes incestueux et de séquestration devrait être libéré.

1/5 Mercredi prochain, Josef Fritzl fêtera ses 90 ans. Photo: keystone-sda.ch

Fabrice Obrist

Pendant 24 ans, Josef Fritzl a séquestré sa propre fille dans la cave de sa maison. Durant cette période, il l’a violée à de nombreuses reprises, ce qui a conduit à la naissance de sept enfants. Surnommé le «monstre d’Amstetten», Josef Fritzl a été condamné à la prison à vie une fois ses crimes révélés au grand jour.

Mercredi 2 avril, son avocate Astrid Wagner a demandé la libération de son client à l’occasion de son 90e anniversaire. Il ne s’agit toutefois pas d’une totale remise en liberté: selon le journal «Heute», la défense réclame le transfert de Josef Frtzl dans un centre spécialisé pour personnes atteintes de démence.

Besoin d’une thérapie spécialisée

La raison de cette demande de libération s'appuie sur la dégradation de l’état de santé de Josef Fritzl. Ce dernier souffre notamment de démence. Il ne représenterait donc plus un danger en cas de libération.

«Il a besoin d’une thérapie spécialisée», justifie son avocate. Une demande officielle de transfert devra être déposée auprès du tribunal local. Un nouvel examen psychiatrique sera en outre nécessaire pour évaluer l’état mental du criminel autrichien.

Convaincu que Trump lui parle

Depuis 2008, Josef Fritzl purge une peine de prison à perpétuité dans le centre pénitentiaire de Stein, en Autriche. Ce n’est que l’année dernière qu’il est passé d’un régime strict de détention à une détention ordinaire. Dernièrement, Josef Fritzl aurait émis le souhait de recouvrer sa liberté. «Il veut vivre assez longtemps pour sortir de prison», déclare son avocate, Astrid Wagner.

La démence de Josef Fritzl se serait fortement développée ces derniers temps. Il aurait de plus en plus de mal à distinguer les images qui défilent sur le téléviseur dont il dispose dans sa cellule. Dans ses phases délirantes, Josef Fritzl aurait raconté Donald Trump lui parlait et que le public des émissions de musique folklorique l'applaudissait.