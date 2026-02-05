L’Italie affirme avoir déjoué des cyberattaques pro-russes visant les JO de Milan-Cortina. La sécurité a été renforcée à deux jours de l’ouverture.

AFP Agence France-Presse

L'Italie a déjoué une série de cyberattaques «d'origine russe» contre les Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina, a annoncé mercredi le gouvernement, à deux jours de l'ouverture officielle de l'évènement, qui mobilise un important dispositif de sécurité.

«Nous avons déjoué une cyberattaque (qui) visait plusieurs sites du ministère des Affaires étrangères, à commencer par celui de Washington (l'ambassade d'Italie, NDLR), ainsi que certains lieux liés aux Jeux olympiques de Milan Cortina, notamment des hôtels de la région de Cortina d'Ampezzo», a déclaré mercredi le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani au cours d'un déplacement dans la capitale américaine.

Des hackers russes revendiquent l'attaque

«Il s'agit d'actions d'origine russe», a-t-il ajouté, cité par les médias, sans donner plus de détails. Le ministère a ensuite précisé à l'AFP que cette cyberattaque avait «touché 120 sites» au total et «été neutralisée avec succès». Un groupe de hackers russes a revendiqué l'attaque, qu'il a présentée comme une réponse au soutien du gouvernement italien à l'Ukraine.

«L'orientation pro-ukrainienne du gouvernement italien fait que le soutien apporté aux terroristes ukrainiens est puni par nos missiles DDoS sur les sites Internet», peut-on lire dans un communiqué publié sur une chaîne Telegram se présentant comme celle du groupe Noname057. Pendant une attaque DDoS (déni de service distribué), les pirates multiplient volontairement les requêtes adressées à des sites web pour les saturer, ce qui les rend inaccessibles aux utilisateurs lambda.

Sites des hôtels visés

L'AFP n'a pas pu vérifier dans l'immédiat la propriété du compte mais les déclarations en émanant semblent correspondre à celles citées en ligne par des analystes en cybersécurité. Le groupe de hackers a dit avoir attaqué les sites internet de plusieurs hôtels de Cortina d'Ampezzo, l'une des villes accueillant les épreuves des Jeux olympiques d'hiver (6-22 février).

Depuis le 26 janvier, des membres de la police italienne spécialisés en cybersécurité sont déployés sur les principaux sites liés aux JO-2026 de Milan Cortina, selon un communiqué officiel. Au cours des JO-2024 de Paris, 141 «événements de cybersécurité», en lien avec les Jeux olympiques, avaient été signalés à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi), sans qu'aucun n'ait affecté le bon déroulement des épreuves.

L'ICE fait polémique

Un peu plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur Matteo Piantedosi a présenté le plan de sécurité des autorités italiennes pour Milan Cortina, répétant que les agents de la police américaine de l'immigration (ICE), dont l'arrivée en Italie pour les JO avait soulevé une polémique, n'auraient aucun rôle «opérationnel».

«Je réaffirme une nouvelle fois le point central: l'ICE n'exerce pas et n'exercera jamais d'activités opérationnelles de police sur notre territoire national», a assuré le ministre devant les députés. Il a de nouveau précisé que les agents envoyés en Italie appartenaient à un service distinct de l'unité chargée de la lutte contre l'immigration, dont les méthodes choquent aux Etats-Unis.

Skieurs et tireurs

Quelque 6000 membres des forces de l'ordre, comprenant entre autres des tireurs d'élite, des skieurs, des unités cynophiles, des unités antisabotage et antiterrorisme, seront chargés de la sécurité tout au long des JO d'hiver, a-t-il ajouté. Le gouvernement a financé le volet sécurité de cet événement avec 30 millions d'euros en 2025 et 114 millions d'euros en 2026, selon le ministre.

Le ministère de la Défense a pour sa part fait savoir que près de 2000 militaires seraient également présents avec 170 véhicules, des radars, des avions et des drones. La sécurité se concentre particulièrement sur Milan, où des responsables politiques, dont le vice-président américain JD Vance, sont attendus pour la cérémonie d'ouverture vendredi.

Plusieurs manifestations sont prévues pour le week-end de lancement des Jeux, essentiellement en raison de leur impact environnemental et d'enjeux politiques. Des militants propalestiniens prévoient une manifestation à l'arrivée de la flamme olympique jeudi à Milan, où d'autres manifestations sont également programmées vendredi, au moment de la cérémonie d'ouverture au stade San Siro, ainsi que samedi.