Les médailles olympiques font briller une carrière… et le compte en banque. À Milan-Cortina 2026, Swiss Olympic versera jusqu’à 100’000 francs selon la discipline.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Une médaille olympique ne se résume pas à un podium, un hymne et une photo pour l'histoire. Pour les athlètes suisses, elle s'accompagne aussi d'une prime financière clairement définie. En vue des Jeux de Milan-Cortina 2026, Swiss Olympic a fixé à l'avance le barème des primes, valable aussi bien pour les sports individuels que pour les épreuves par équipe ou les sports collectifs.

Dans le détail, un titre olympique en sport individuel rapporte 50'000 francs. La récompense grimpe à 75'000 francs pour une médaille d'or remportée en sport par équipe (curling, combiné par équipe etc), et atteint son maximum en sport collectif (hockey sur glace), avec 100'000 francs. Ces sommes sont collectives, ainsi chaque membre de l'équipe de hockey toucherait une part de ce pécule en cas de titre olympique sur la glace de la patinoire Santa Giulia.

La logique est identique pour les autres médailles. Une deuxième place vaut 40'000 francs en individuel, 65'000 francs en équipe et 90'000 francs en collectif. Pour le bronze, Swiss Olympic prévoit 30'000 francs pour une performance individuelle, 55'000 francs pour une épreuve par équipe et 80'000 francs dans un sport collectif.

Les diplômes également valorisés

Mais il n'est pas nécessaire de monter sur le podium pour toucher une prime. Les places d'honneur, jusqu'au 8e rang, sont également récompensées. Une quatrième place peut ainsi rapporter jusqu'à 40'000 francs en sport collectif, contre 12'000 francs en individuel. Même un 8e rang donne droit à une contribution, comprise entre 4'000 et 12'000 francs, selon le type d'épreuve.

Swiss Olympic précise enfin que ces montants sont arrêtés avant les Jeux par son Conseil exécutif. En revanche, les primes liées à des résultats cumulés – par exemple plusieurs médailles lors d'une même olympiade – peuvent faire l'objet d'une décision au cas par cas.