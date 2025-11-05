A New York, le socialiste Zohran Mamdani, 34 ans, remportant la course à la mairie face à un camp républicain fragilisé. Ce scrutin local, observé de près, fait figure de premier test politique pour Donald Trump.

AFP Agence France-Presse

Zohran Mamdani, jeune représentant de la gauche du Parti démocrate et opposant résolu à Donald Trump, a été élu maire de New York au terme du plus suivi des scrutins locaux organisés mardi dans le pays, premier test électoral pour le président américain. L'élu local de 34 ans a devancé l'ancien gouverneur de l'Etat, le centriste Andrew Cuomo, et le républicain Curtis Sliwa, selon plusieurs médias américains après les premiers décomptes de voix. Zohran Mamdani deviendra le 1er janvier le premier maire musulman de la plus grande ville des Etats-Unis.

Le soutien de Donald Trump à son principal adversaire, concédé du bout des lèvres, n'a donc pas été favorable, ou n'a pas suffi, à l'ex-gouverneur. Pas plus que l'appel du président aux électeurs juifs à faire barrage au candidat musulman. «Toute personne juive qui vote pour Zohran Mamdani (...) est une personne stupide!!!», avait écrit dans la journée le milliardaire républicain sur sa plateforme Truth Social, accusant ce dernier, militant de la cause palestinienne, de les «haïr».

Trump échoue à freiner la vague Mamdani

Tout au long de la campagne, l'élu du Queens à l'Assemblée de l'Etat de New York a été attaqué pour son opposition très vive à la politique israélienne. Il est toutefois resté ferme sur ses positions, multipliant dans le même temps les manifestations de soutien à la communauté juive. Vainqueur surprise de la primaire démocrate en juin, Zohran Mamdani n'a jamais, depuis, quitté la tête des sondages, même après le retrait de la course du maire sortant Eric Adams, qui a également appelé à le battre en ralliant Andrew Cuomo.

Né en Ouganda dans une famille d'intellectuels d'origine indienne, arrivé aux Etats-Unis à 7 ans et naturalisé en 2018, ce membre du mouvement des Socialistes démocrates d'Amérique (DSA) a fait de la lutte contre la vie chère le coeur de sa campagne. Si Donald Trump l'a qualifié de «communiste», ses propositions -- encadrement des loyers, bus et crèches gratuits -- relèvent plutôt de la social-démocratie.

«Adieu à la politique du passé»

Très populaire auprès des jeunes, Zohran Mamdani a également ramené à lui de nombreuses personnes qui s'étaient éloignées de la politique, «des électeurs frustrés par le status quo, en quête de nouvelles personnalités», selon le politologue Costas Panagopoulos. Signe de l'engouement pour le scrutin: à 18h00, 1,75 million d'électeurs avaient voté, contre 1,15 million seulement au terme de la dernière municipale en 2021.

«Nous sommes sur le point d'écrire l'histoire (...), de dire adieu à la politique du passé»,, a lancé le candidat démocrate aux journalistes, peu après avoir voté mardi dans un gymnase du quartier populaire d'Astoria, son fief, dans le Queens. «Si Zohran Mamdani devient maire, Trump n'en fera qu'une bouchée», a prédit Andrew Cuomo, insistant, comme il l'a fait durant toute la campagne, sur l'inexpérience de son adversaire.

Pas l'unanimité au sein du Parti

Plusieurs fois, le président républicain a promis de mettre des bâtons dans les roues du jeune candidat démocrate s'il était élu, en s'opposant au besoin au versement de certaines subventions fédérale à la ville. Au sein même de son parti, Zohran Mamdani ne fait pas l'unanimité. Plusieurs figures, notamment le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer, ne le soutiennent pas publiquement.

Voisin de New York, l'Etat du New Jersey choisit également mardi son prochain gouverneur, entre l'homme d'affaires républicain Jack Ciattarelli et la démocrate, considérée comme modérée, Mikie Sherrill. L'Etat a été considéré comme un bastion démocrate lors de la décennie passée. Mais à la dernière présidentielle, Donald Trump a considérablement réduit l'écart.

Plus au sud sur la côte est, la Virginie a élu la première femme à sa tête, la démocrate Abigail Spanberger, battant la républicaine Winsome Earle-Sears. Les Californiens votent eux sur l'autorisation d'un redécoupage de la carte électorale de l'Etat qui favorisera le Parti démocrate, en réponse à une initiative trumpiste similaire au Texas.