DE
FR

Elections municipales
Trump appelle les juifs de New York à voter contre Zohran Mamdani

Donald Trump exhorte les juifs new-yorkais à s'opposer à Zohran Mamdani lors des élections municipales. Le président critique vivement le candidat démocrate, le qualifiant d'antisémite malgré ses efforts pour rassurer la communauté juive concernant Israël et Gaza.
Publié: il y a 28 minutes
Partager
Écouter
Donald Trump exhorte les juifs new-yorkais à s'opposer à Zohran Mamdani lors des élections municipales.
Photo: KEYSTONE
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Donald Trump a appelé mardi les juifs de New York à voter contre Zohran Mamdani, issu de la gauche du Parti démocrate, à l'élection municipale de la ville.

A lire aussi
Les 5 révolutions américaines de Zohran Mamdani
Maire de New-York cette nuit?
Les 5 révolutions américaines de Zohran Mamdani
Trump jure de punir New York en cas de victoire de Zohran Mamdani
Avec vidéo
Menace à la veille du scrutin
Trump jure de punir New York en cas de victoire de Zohran Mamdani

«Toute personne juive qui vote pour Zohran Mamdani (...) est une personne stupide!!!», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, jugeant que le grand favori de l'élection «haïssait les juifs».

Zohran Mamdani est un farouche défenseur de la cause palestinienne et ses prises de position sur Israël et la guerre à Gaza lui valent l'hostilité d'une partie de la communauté juive. Pour tenter de rassurer, il n'a eu de cesse ces derniers mois de se montrer ferme contre l'antisémitisme.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus