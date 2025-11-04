Donald Trump exhorte les juifs new-yorkais à s'opposer à Zohran Mamdani lors des élections municipales.
Donald Trump a appelé mardi les juifs de New York à voter contre Zohran Mamdani, issu de la gauche du Parti démocrate, à l'élection municipale de la ville.
«Toute personne juive qui vote pour Zohran Mamdani (...) est une personne stupide!!!», a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social, jugeant que le grand favori de l'élection «haïssait les juifs».
Zohran Mamdani est un farouche défenseur de la cause palestinienne et ses prises de position sur Israël et la guerre à Gaza lui valent l'hostilité d'une partie de la communauté juive. Pour tenter de rassurer, il n'a eu de cesse ces derniers mois de se montrer ferme contre l'antisémitisme.
