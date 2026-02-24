L'agence américaine antidrogue a enquête sur Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein a été ciblé par une enquête de la DEA dès 2010 pour des transferts d'argent suspects liés au trafic de drogue et à la prostitution, révèle un document daté de 2015.

L'agence américaine antidrogue (DEA) a enquêté pendant près de cinq ans au moins sur Jeffrey Epstein et 14 autres personnes pour des transferts d'argent suspects possiblement liés au trafic de stupéfiants, selon un document du volumineux dossier Epstein repéré lundi soir par CBS News.

«Selon un rapport de la DEA, les personnes mentionnées sont impliquées dans des transferts de fonds illégaux liés à des activités illicites de trafic de drogue et/ou de prostitution se déroulant dans les îles Vierges américaines et à New York», indique le document de 69 pages daté du 18 mai 2015.

La note est marquée «réservé aux forces de l'ordre» et les noms autres que celui de Jeffrey Epstein sont caviardés tout comme les détails de l'enquête policière. Pour que la DEA ouvre une enquête, il faudrait qu'il y ait un lien avec le trafic de drogue, a déclaré une source policière à CBS News.

L'enquête ouverte en 2010

Le document mentionne un numéro de dossier de la DEA et indique que l'affaire a été ouverte le 17 décembre 2010 à New York. Il précise que la procédure est «en cours», ce qui signifie que l'enquête était toujours active au moment de la rédaction de la note, quatre ans et demi plus tard. Jeffrey Epstein a finalement été arrêté et inculpé en juillet 2019 pour exploitation sexuelle de mineures et association de malfaiteurs.

Déjà accusé plus de dix ans auparavant en Floride de recourir aux services de prostituées mineures, Jeffrey Epstein avait été condamné en 2008 à une peine aménagée de prison de 13 mois, selon un accord secret passé avec un procureur lui permettant d'échapper à des poursuites fédérales. Jeffrey Epstein a été retrouvé pendu dans sa cellule le 10 août 2019, alors qu'il était en attente de son procès. L'autopsie a conclu à un suicide.



