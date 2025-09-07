Dernière mise à jour: il y a 21 minutes

Publié: il y a 58 minutes

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba va démissionner après des résultats électoraux décevants. Sous pression de son parti, il souhaite éviter des divisions internes. Face aux appels croissants à son départ, il a choisi de céder sa place, selon les médias locaux.

Le Premier ministre japonais a décidé de démissionner

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba s'adresse à la presse, à Tokyo, le 5 septembre 2025. Photo: AP

AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a décidé de démissionner, ont rapporté dimanche des médias locaux, les membres de son parti appelant à un changement de direction après de mauvais résultats aux élections de la chambre haute cet été.

Cette décision intervient moins d'un an après que le dirigeant de 68 ans a pris la tête du Parti libéral-démocrate (PLD), historiquement dominant, devenant de facto le chef du gouvernement. Depuis, le PLD a subi deux lourds revers lors de scrutins dans les deux chambres du parlement.

La chaîne NHK a indiqué que Shigeru Ishiba voulait éviter les divisions au sein de son parti, tandis que le quotidien Asahi Shimbun a estimé qu'il ne pouvait plus résister aux appels croissants à sa démission.

Sous le feu des critiques

Samedi soir, Shigeru Ishiba s'est entretenu avec le ministre de l'Agriculture Shinjiro Koizumi et l'ancien Premier ministre Yoshihide Suga, poids lourd du parti, qui l'ont exhorté à démissionner, ont rapporté les médias locaux. Il y a quelques jours, quatre hauts responsables du PLD, dont le secrétaire général Hiroshi Moriyama, ont proposé de démissionner.

Malgré des sondages d'opinion plutôt ascendants dernièrement, Shigeru Ishiba était sous le feu des critiques internes au PLD depuis quelque temps, poussé à démissionner pour assumer la responsabilité des mauvais résultats des élections, notamment lors de celles de la chambre haute en juillet.

Les parlementaires et responsables régionaux du PLD à travers le Japon, soumettront une demande de nouvelle élection pour prendre la tête du parti lundi.