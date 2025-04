1/2 Le «baiser de Shinkansen» a lieu 17 fois à la gare de Morioka au Japon. Et elle attire foule de curieux du monde entier. Photo: X / @KorsunskySergiy

Solène Monney Journaliste Blick

Un peu de douceur dans ce monde de brutes. Et ce moment de répit se déroule à Morioka, petite ville japonaise de moins de 300'000 habitants à trois heures de train de Tokyo. C’est là que se joue, 17 fois par jour, un spectacle émouvant qui fait vibrer les cœurs des amateurs de trains du monde entier, rapporte CNN mardi 8 avril.

On l'appelle le «baiser du Shinkansen», une scène aussi poétique que millimétrée. D’abord, le Hayabusa, élégant train vert à grande vitesse, entre en gare. Il marque une pause, ses passagers descendent, l’impatience monte. Puis surgit le Komachi, flamboyant en rouge. Et c'est là que la magie opère. Devant une foule de curieux, les deux trains s’avancent lentement, nez à nez. Leurs coques avant s’ouvrent, et dans un mouvement d’une précision spectaculaire, ils se connectent.

«C’est une expérience émouvante de voir le mouvement mécanique et fluide du Shinkansen sous le contrôle exquis du conducteur», confie un représentant de la East Japan Railway Company à CNN. Ce train à grande vitesse nippon est célèbre dans le monde entier.

Le Shinkansen, fierté japonaise

Une fois connectés, les deux trains poursuivent leur trajet ensemble jusqu’à Tokyo. Le réseau Shinkansen, avec son design futuriste et sa ponctualité légendaire, transporte chaque jour près de 14 millions de passagers à travers le pays. Véritable fierté nationale, il incarne le génie technologique japonais.

Et les fans sont nombreux. On distingue les nori-tetsu, ceux qui aiment voyager en train, et les tori-tetsu, passionnés de photographie ferroviaire. Pour eux, les horaires des trains sont publiés chaque mois dans un épais guide, sorte de bible permettant de planifier leurs prochaines émotions sur rails.

Mais comme dans toute belle histoire, il y a une fin. C’est aussi à Morioka que le Hayabusa et le Komachi se quittent, pour mieux se retrouver… sous les yeux émerveillés de leurs plus grands admirateurs.