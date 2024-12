Le projet de modification du tracé ferroviaire TPF entre Bulle et Romont suscite des oppositions. Le futur viaduc de 970 mètres est critiqué pour son impact sur le paysage, malgré un gain de temps de 3 minutes. Huit oppositions ont été déposées.

Un nouveau tracé ferroviaire entre Bulle et Romont provoque des remous

Un projet à 86,1 millions de francs pour un tracé entre Bulle et Romont suscite des oppositions. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

La modification projetée du tracé de la ligne ferroviaire des Transports publics fribourgeois (TPF) Bulle-Romont, entre Vuisternens-devant Romont et Romont, suscite des oppositions. L'impact sur le paysage du futur viaduc est critiqué en particulier.

Le projet de correction du tracé, budgété à 86,1 millions de francs, doit permettre de gagner 3 minutes entre Bulle et Romont, afin de ramener à 15 minutes le temps de parcours entre les chefs-lieux de la Gruyère et de la Glâne. Le début des travaux est prévu au printemps 2026, pour une mise en service en 2028.

Parmi les opposants figure la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage (FP). «Par rapport à l’objectif, un gain de 3 minutes, nous considérons l’impact du projet sur le paysage, accessoirement son coût, comme largement disproportionné», dit Nicolas Petitat, son responsable de projets, cité dans La Liberté.

Vues panoramiques

Ce dernier mentionne le pont de 970 mètres qui doit traverser la plaine de la Glâne. «Un paysage agricole autrefois marécageux qui est encore largement épargné et libre de constructions», relève Nicolas Petitat dans les colonnes du quotidien. Le projet offrira des courbes lissées et un parcours raccourci de 800 mètres.

La FP observe que la plaine est aussi appréciée des promeneurs, pour son calme et ses vues panoramiques. Au-delà, elle juge les mesures de compensation mises en avant par les TPF comme insuffisantes, notamment pour le paysage. «Le RER Fribourg-Freiburg passe la vitesse supérieure», estime pour sa part le maître d'ouvrage.

Concrètement, les rames pourront circuler à 140 km/h lorsque le tracé entre Vuisternens-devant-Romont et Romont aura été modifié. Le gain de temps garantira une meilleure intégration de l'offre dans l’horaire du réseau national. L’objectif vise à rapprocher Bulle et Fribourg à 30 minutes de trajet par le rail, à l’horizon 2035.

Meilleure intégration

Le nouveau tracé comptera donc 3,4 km, au lieu des 4,2 km. L’ancienne voie sera démantelée et le terrain libéré rendu à la nature ou à l’agriculture, avaient indiqué les TPF début novembre. Alors que l’emprise du tracé est de 48'000 mètres carrés pour l'heure, elle reculera à 43'000 mètres carrés après les corrections.

De plus, la construction d’un viaduc permettra une meilleure intégration au paysage de la voie ferrée, selon les TPF. L'ouvrage évitera l’effet barrage pour la faune, les cours d’eau, les chemins et l’exploitation agricole. De plus, la modification du parcours assurera la suppression de quatre passages à niveau.

Huit oppositions

En l'état, il est question de huit oppositions, six particuliers et deux organisations, suite à la fin de la mise à l'enquête, précise La Liberté, qui cite Florence Pictet, porte-parole de l'Office fédéral des transports (OFT). La commune de Vuisternens-devant-Romont a renoncé quant à elle à s'opposer.

La collectivité publique a fait savoir, dans un récent communiqué, préférer privilégier les discussions avec le maître d'ouvrage. Ses craintes sont liées à la possible apparition d'embouteillages à répétition aux passages à niveau situés sur territoire communal, entraves qui seraient dues à la mise en service du viaduc.