Les CFF répondent aux critiques des Nord-Vaudois concernant leur nouvel horaire. Le temps de trajet entre Essert-Pittet et Ependes est passé de 3 à 45 minutes minimum. Les CFF justifient ces changements par le faible nombre d'usagers et la stabilité du trafic.

Dans la région de Chavornay, les habitants et les usagers des transports publics s'estiment lésés.

Léo Michoud Journaliste Blick

Quand les Nord-Vaudois sont fâchés de leur desserte en transports publics, les CFF répliquent... Avec le nouvel horaire, le temps de parcours entre les villages d'Essert-Pittet et d'Ependes (VD) est passé de trois minutes en train à trois quarts d'heure au mieux, et jusqu'à 1h13, comme l'a raconté Blick ce mercredi 18 décembre.

Pour seulement 2,8 kilomètres, la situation a de quoi courroucer les habitants des deux villages et tout au long de la ligne du Pied-du-Jura – surtout ceux qui ne pourraient pas faire ce trajet à pied ou à vélo. Que pensent les Chemin de fer fédéraux (CFF) de ces critiques, après qu'ils ont lancé en grande pompe le plus grand changement d'horaire de ces 20 dernières années? Les questions de Blick ont trouvé réponse par e-mail.

Le porte-parole Jean-Philippe Schmidt confirme que les arrêts Essert-Pittet et Ependes, bien que voisins, se trouvent désormais «répartis chacun sur une ligne du trafic régional différente». Mais quelle en est la raison? Cette nouvelle configuration «évite aux trains de s’arrêter deux fois entre Yverdon et Chavornay» et «contribue à la stabilité de l’horaire», explique le communicant.

Six personnes par jour sur ce trajet

Il faut dire qu'Essert-Pittet (170 habitants) et Ependes (372) n'attirent pas les foules. «D’après les données 2023, 6 personnes par jour font le trajet Ependes–Essert-Pittet», ont mesuré les CFF. Et d'insister: «De plus, Essert-Pittet c'est moins de 50 clients par jour (moins de 100 trajets allers/retours).»

La logique des CFF est donc celle de la majorité. «Même si nous aimerions pouvoir répondre aux besoins de chaque client, un système ferroviaire doit pouvoir répondre aux besoins du plus grand nombre de voyageurs», regrette le porte-parole de l'ex-régie fédérale.

« Nous comprenons qu'une partie des habitants du Nord vaudois se sentent lésés. Mais ils obtiennent aussi des avantages Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF »

Malgré tout, Jean-Philippe Schmidt l'assure: la gare d'Ependes «n'est pas vouée à disparaître». Il insiste sur le fait que la petite commune vaudoise n'a «pas eu de réduction de desserte» avec le nouvel horaire. «Elle reste desservie par une ligne centrale du RER Vaud», celle qui s'arrête à Grandson, Yverdon, Renens, Lausanne et termine sa course à Cully, précise le porte-parole.

«Aussi des avantages» pour les Nord-Vaudois

Amis Nord-Vaudois, les CFF ont tout de même quelques paroles attentionnées à votre égard: «Nous comprenons qu'une partie des habitants du Nord vaudois se sentent lésés. Mais ils obtiennent aussi des avantages.» Lesquels? Le communicant en dresse la liste dans sa réponse par mail:

Une «liaison grande ligne à la demi-heure entre Yverdon-les-Bains et Lausanne/Renens» à l'aide d'un IC5

La «desserte à la demi-heure de toutes les gares entre Chavornay et Cully avec des trains à deux niveaux en semaine», mais aussi, désormais, le passage d'un train toutes les 30 minutes aux haltes d’Eclépens, de Bavois et de Villette

Sur la ligne entre Bienne et Yverdon-les-Bains: le train Regio va désormais systématiquement et à chaque heure jusqu’à Yverdon-les-Bains, alors qu'il s'arrêtait parfois à Gorgier-St-Aubin. Mais aussi la desserte de Concise (sans arrêt ni à Vaumarcus ni à Grandson) ou encore une correspondance assurée pour l’InterCity en direction de Renens/Lausanne

Enfin, «l’offre nocturne (SN) du weekend est doublée avec deux allers-retours au lieu d’un précédemment entre Grandson et Lausanne, ainsi qu'entre Vallorbe et Lausanne»

Responsabilité transmise à d'autres…

Quant aux problématiques concernant l'organisation de bus de remplacement entre Ependes et Essert-Pittet ou du trafic micro-régional, les CFF renvoient la responsabilité aux autorités cantonales: «C'est le canton de Vaud qui planifie l’offre régionale et s’assure de la desserte fine du territoire en transports publics».

« Le Canton est impliqué dans le processus de développement de l’horaire et donc informé de cette répartition des arrêts depuis plus d’une année Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF »

Devant les critiques, les CFF estiment avoir fait correctement leur part d'information et de consultation. «Le Canton est impliqué dans le processus de développement de l’horaire et donc informé de cette répartition des arrêts depuis plus d’une année, explique Jean-Philippe Schmidt. En tant que commanditaire et responsable de l’offre de transport, il aurait également pu commander des bus s’il l’avait jugé utile.» Quant à la population qui se sent lésée? Elle «a pu prendre connaissance de cet aspect pendant la consultation horaire du printemps 24».

Pareil pour la petite gare de La Brinaz, rénovée à grands coups de millions pour n'être utilisée actuellement qu'entre 21h et 5h du matin. Les CFF nous dirigent vers les communications de la compagnie Travys, en charge de cette ligne. Le site de la compagnie régionale renseigne sur les raisons de cette coûteuse rénovation. Pour être utilisée à son plein potentiel, la gare de La Brinaz devra attendre «la construction d’un point de croisement à Six-Fontaines entre 2027 et 2029». Patience, donc.