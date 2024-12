Le nouvel horaire des CFF bouleverse les trajets en Suisse romande. Temps de parcours allongé entre Genève et Lausanne, adaptations à Renens et réorganisation des bus: voici tout pour bien démarrer lundi.

Entre Genève et Lausanne

Petit guide pour aborder le «plus grand changement» depuis 20 ans pour la Suisse romande. Photo: Keystone

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Le plus grand changement de Suisse romande en 20 ans est-il passé comme une lettre à la poste? C'est ce que semblent indiquer les CFF dimanche 15 décembre, jour de lancement de leur nouvel horaire. «Aucun problème», résume le transporteur.

Le baptême du feu sera pour lundi, avec le début du trafic des pendulaires. Entre Genève et Lausanne, le train met désormais quatre minutes de plus. Il n'est pas garanti que tout aille comme sur des roulettes, puisque les modifications les plus importantes touchent cet axe. Les transports lausannois (TL) et genevois (TPG) se sont aussi adaptés à cette nouvelle offre.

Voici donc tout ce qu'il faut savoir à Genève, dans la capitale vaudoise et entre les deux pour voyager sereinement lundi. Courage!

Trajet Genève-Lausanne

Le train le plus rapide pour rallier les deux capitales lémaniques met dorénavant quatre minutes de plus, soit 39 minutes. Au départ de Genève, le train de 7h59 part à 7h54, et le 8h10 quitte la gare à 8h05.

En sens inverse, l'InterCity du matin partira à 7h46 ou à 8h16. Chaque heure, six liaisons grandes lignes relient Genève et Lausanne. Parmi elles, un InterCity IC1, un InterRegio IR15, deux InterRegio IR90/IR95, et deux RegioExpress RE33.

Quatre trains par heures d'une grande ligne s'arrêtent à Morges et Nyon. L'InterRegio IR57 s'y arrêtent aux heures de pointe, sur sa route entre Genève et Yverdon sans changement.

La gare de Renens, «the place to be»

Renens s'impose comme un pivot des grandes lignes. C'est d'ailleurs pour ça que le trajet Genève-Lausanne est plus long: tous les trains s'y arrêtent.

En plus des trains InterCity IC1 reliant Genève Aéroport à Saint-Gall et des InterCity IC5 entre Lausanne et Zurich, la gare accueille aussi l'InterRegio IR90 Genève-Brig. L'arrêt à Renens permet aussi la correspondance toutes les demi-heures sur la ligne du pied du Jura.

Changement pour les bus lausannois

À Lausanne, plusieurs lignes de bus ajustent leurs horaires. Voici les principaux changements:

Ligne 38: fréquence augmentée à 15 minutes tous les jours de la semaine.

Ligne 58: liaison directe avec la gare de Renens, idéale pour les trajets vers les zones d'emploi.

Ligne 56: une couverture nord-sud accrue dans Bussigny, passant de 7 à 13 trajets quotidiens.

Ligne 35: de nouvelles courses le week-end avec un passage toutes les 30 minutes.



En parallèle, d'autres lignes comme la 41 ajustent leur fréquence en dehors des heures de pointe (de 7,5 à 10 minutes), tandis que les lignes 1 à 25 modifient légèrement leurs heures de pointe.

Genève: des premiers départs plus matinaux

À Genève, toutes les lignes de bus démarrent désormais à 5h du matin, garantissant des correspondances fluides avec le Léman Express. Par ailleurs:

Ligne 43: fréquence augmentée à 10 minutes aux heures de pointe et 15 minutes aux heures creuses.

Ligne L: une fréquence réduite à 30 minutes, compensée par le nouveau tracé de la ligne 83 dès août 2024.