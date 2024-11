Le dernier mois de l'année approche, et avec lui quelques changements en Suisse. Les CFF modifient leurs horaires, la nouvelle vignette électronique sera disponible à partir de décembre et la SSR n'émet plus sur VHF. Découvrez tout ce qui va changer pour vous.

Alexander Terwey et SDA

1 Horaire CFF 2025

Le nouvel horaire CFF 2025 entrera en vigueur à partir du 15 décembre 2024. Selon les CFF, les plus grands changements toucheront surtout la Suisse romande. Comme l'indique un communiqué, certains trains grandes lignes en provenance ou à destination de toute la Suisse s'arrêteront désormais à Renens (VD). Tous les trains InterCity IC5 auront Lausanne comme gare de départ ou d'arrivée et circuleront toutes les demi-heures au lieu de toutes les heures.

Dans cette nouvelle configuration, les voyageurs disposeront donc d'une liaison directe de la gare de Renens vers l'aéroport de Genève. Avec ces nouveautés, la gare de Renens devient alors un point central de correspondance. En parallèle, on comptera également davantage de trains grandes lignes entre le lac Léman et le Valais. Les trains suivants s'arrêteront à Renens à partir du 15 décembre:

InterCity IC5: Rorschach/Zurich HB-Biel/Bienne-Neuchâtel-Yverdon-les-Bains-Renens-Lausanne toutes les demi-heures.

InterCity IC1: St-Gall/Zurich HB-Berne-Fribourg/Freiburg-Lausanne-Renens-Genève/Genève-Aéroport à la cadence horaire.

InterRegio IR90: Brigue-Sion-Martigny-St-Maurice-Montreux-Lausanne-Renens-Genève/Genève-Aéroport à la cadence horaire.

RegioExpress RE33: Annemasse-Genève-Coppet-Nyon-Gland-Rolle-Allaman-Morges-Renens-Lausanne-Vevey-Montreux-Villeneuve-Aigle-Bex-St-Maurice, à la cadence semi-horaire et jusqu'à Martigny à la cadence horaire.

Dans le cadre de la modification de l'horaire, il y aura également des nouveautés dans le trafic régional des cantons de Genève, Neuchâtel, Fribourg et Vaud.

2 Réception FM

La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) n'émettra plus via FM à partir de fin décembre 2024. La SSR justifie cette décision par le fait que l'entretien des antennes FM est coûteux et que le nombre d'appareils de réception utilisés est en recul. Les investissements dans cette technologie ne sont plus justifiables, notamment en raison de la baisse des recettes publicitaires.

Selon la SSR, le DAB+ devient le nouveau standard radio en Suisse. Les appareils de réception et les véhicules modernes disposent de toute façon des ondes DAB+. De plus, il est également possible d'écouter la radio via Internet.

Pour en savoir plus sur l'arrêt des ondes FM, cliquez ici.

3 Prix au chargement des voitures à la Furka

À partir du 1er décembre 2024, de nouveaux prix seront appliqués au chargement des voitures à la Furka. Un trajet simple pour les voitures coûtera à l'avenir 33 francs pendant toute l'année. Il en sera de même pour les remorques jusqu'à 0,75 tonne. Jusqu'à présent, un trajet coûtait déjà 33 francs en hiver, mais seulement 27 francs en été.

Les motocyclistes devront également payer 33 francs pour le chargement. Jusqu'à présent, ils devaient payer 20 francs. Pour les gros véhicules de 3,5 tonnes et plus, le chargement coûte désormais 230 francs, contre 200 francs auparavant.

Les automobilistes et les motocyclistes peuvent toutefois faire des économies en souscrivant un abonnement. Ceux qui achètent 30 trajets ne paient alors que 24 francs par trajet.

4 Changements dans certains cantons

Plus de billets classiques dans les bus régionaux zurichois

À partir de décembre, il ne sera plus possible d'acheter des billets directement dans les bus régionaux zurichois. C'est ce qu'a annoncé la communauté de transport zurichoise (ZVV). Cela signifie que les personnes souhaitant acheter un billet devront le faire via l'application ZVV. En alternative, il est possible depuis mars de se procurer des billets de transport par téléphone. La condition est toutefois d'avoir un SwissPass.

Meilleure protection des animaux sauvages dans le canton de Berne

Dans le canton de Berne, les animaux sauvages seront à l'avenir moins dérangés par les activités de loisirs, de sport et de tourisme. De nouvelles règles entreront en vigueur le 1er décembre 2024 dans les zones de protection de la faune. Ces règles comprennent notamment l'obligation de suivre les chemins et les itinéraires balisés. Cela concerne aussi les randonnées en raquettes et à ski en dehors des itinéraires officiels. Au printemps, il sera par ailleurs obligatoire de tenir les chiens en laisse. L'idée serait ainsi d'éviter que les chiens ne chassent les animaux sauvages au moment où ils mettent leurs petits au monde.

Les réglementations sont définies spécifiquement pour chaque réserve de faune. Elles s'appliquent jusqu'à la période de reproduction et d'élevage au printemps ou en été. Les gardes-chasse effectueront des contrôles dans les zones.

5 La nouvelle vignette

Nouvelle vignette valable et disponible sous forme d'e-vignette

La nouvelle vignette sera valable à partir du 1er décembre. Elle a un fond orange et une écriture blanche et ressemble donc fortement à la vignette de 2018. La nouvelle vignette doit être apposée sur le pare-brise au plus tard fin janvier 2025, sous peine d'amende. Depuis l'année dernière, elle existe toutefois aussi sous forme électronique. L'e-vignette ne sera disponible qu'à partir du 1er décembre.

Étranger: la vignette annuelle pour l'Autriche nettement plus chère

Les automobilistes qui ont besoin d'une vignette annuelle pour l'Autriche, parce qu'ils se rendent plusieurs fois par an dans le pays voisin, devront mettre la main au porte-monnaie. La vignette annuelle autrichienne coûte pour la première fois plus de 100 euros, plus précisément 103,80 euros (environ 97 francs). Elle sera valable, comme la vignette suisse, à partir du 1er décembre. Jusqu'à présent, la vignette annuelle coûtait 96,40 euros (environ 90 francs).

Par ailleurs, ceux qui sont encore en possession d'une vignette annuelle 2024 peuvent continuer à rouler avec celle-ci jusqu'à fin janvier 2025.