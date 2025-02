1/7 Les trains de luxe sont si populaires que de nouvelles lignes et de nouveaux trains seront ajoutés au cours des prochains mois. Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

Ravena Frommelt

Retards, incidents techniques, wagons bondés, tout cela fait partie du quotidien de nombreux pendulaires en Suisse. Une réalité que la population fortunée préfère éviter. Lors d'un voyage de luxe, il s'agit de se détendre en savourant son champagne. «C'est comme une expérience hôtelière, où l'on considère le train comme un hôtel pendant plusieurs jours, tout en parcourant les paysages», explique Frieder Voll, chef de projet de recherche à l'Institut de tourisme et de loisirs (ITF) de la Haute école spécialisée des Grisons.

Le Venice Simplon Orient Express (VSOE), qui circule depuis 1982 sur différents itinéraires pour le groupe de voyages de luxe Belmond, offre exactement cela, pendant deux jours, de Genève à Venise, ou pendant six jours de Paris à Istanbul. Les voyageurs peuvent alors choisir de passer la nuit dans le train, parfois dans un hôtel.

Un voyage peut se faire à partir de quelques milliers de francs, mais les prix peuvent très vite s'envoler selon le trajet et le compartiment réservé: la Grande Suite sur le trajet Paris-Istanbul affiche un prix de 73'915 francs. Malgré ce prix démesuré, les affaires sont florissantes. Selon Railtour, le plus grand prestataire de voyages en train en Suisse, ces voyages de luxe sont un «segment réjouissant qui continue à générer de la croissance».

A travers la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Arabie saoudite

Les dates de voyage des trois trains Railtour les plus populaires dans le segment du luxe sont déjà réservées pour 2025. Hormis le VSOE, il s'agit de l'Al Andalus et de l'Orient Silk Road Express. Le train espagnol Al Andalus transporte ses passagers en sept jours de Séville à Grenade ou en dix jours jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Des arrêts culturels sont prévus en cours de route et les voyageurs passent la nuit dans des hôtels. L'Orient Silk Road Express longe la route historique de la soie et traverse des pays comme la Turquie, l'Iran, le Kazakhstan et le Kirghizstan, où l'on descend également pour passer la nuit.

Les groupes cibles de ces voyages en train de luxe sont «plutôt des personnes très aisées, explique Frieder Voll. Mais il y a peut-être aussi quelques amoureux du train qui économisent spécialement pour de tels voyages.»

Une chose est sûre: les chemins de fer de luxe sont sur la voix rapide, car l'offre sera étendue dans le monde entier en 2025. En mai, la ligne Paris-Florence sera ajoutée à la VSOE. Trois nouveaux trains de luxe, le Britannic Explorer (Grande-Bretagne), le La Dolce Vita Orient Express (Italie) et le Dream of Desert (Arabie saoudite), seront mis sur les rails cette année. «Les produits qui s'inscrivent dans le domaine de la durabilité ont généralement connu une forte croissance» explique Frieder Voll. Les voyageurs essaient de prendre moins l'avion, mais veulent quand même vivre des expériences inédites.»