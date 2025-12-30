DE
Des tragédies historiques
La Première ministre japonaise s'installe dans une maison hantée

La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, s'installe à Tokyo dans une résidence officielle controversée. Ce lieu, marqué par des tragédies historiques, est considéré comme hanté, mais elle promet de se concentrer sur son travail.
Publié: 09:55 heures
La Première ministre japonaise, Sanae Takaichi, à la 14e réunion du Conseil de la Fédération japonaise des entreprises, à Tokyo.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi pourrait avoir davantage de mal à dormir avec son installation dans la résidence officielle associée à son poste, où sont réputés rôder des fantômes de soldats du siècle dernier. La première femme à diriger le gouvernement nippon a emménagé lundi dans la demeure de pierre et de brique attenante à ses bureaux, en plein centre de Tokyo, plus de deux mois après son entrée en fonction.

Jusqu'ici, elle séjournait dans un logement réservé aux membres du Parlement, mais elle avait essuyé des critiques pour avoir mis 35 minutes à rejoindre son bureau après un fort séisme début décembre. Sanae Takaichi, âgée de 64 ans, avait promis dès son arrivée au pouvoir de «travailler, travailler et travailler», et déclaré ensuite qu'elle était trop occupée pour dormir plus de deux à quatre heures par nuit.

Inauguré en 1929, son nouveau cadre – dont l'architecture s'inspire de l'ancien Imperial Hotel de Tokyo conçu par l'américain Frank Lloyd Wright et aujourd'hui démoli – pourrait également l'empêcher de dormir, selon son historique rappelé par les médias japonais. Le site a été le théâtre de deux tentatives de coup d'État dans les années 1930, au cours desquelles plusieurs hauts responsables, dont un Premier ministre, avaient été assassinés par de jeunes officiers. On rapporte depuis lors que les fantômes de ceux qui furent impliqués ont été aperçus rôdant dans les couloirs.

Pour autant, le prédécesseur de Sanae Takaichi, Shigeru Ishiba, a également vécu dans la résidence, rénovée en 2005, et déclaré qu'il n'avait nullement peur des fantômes. Avant lui, le Premier ministre Fumio Kishida avait affirmé n'avoir vu aucun spectre et qu'il y dormait sur ses deux oreilles. En revanche, les ex-Premiers ministres Shinzo Abe – ancien mentor de Sanae Takaichi – et Yoshihide Suga ont tous deux préféré vivre en dehors de cette demeure... où les éventuels spectres ont dû attendre neuf ans, en 2021, pour retrouver de la compagnie.

