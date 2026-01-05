DE
Plus de 10 véhicules impliqués
Des feuilles de thé provoquent une collision mortelle au Japon

Un accident mortel au Japon dimanche a impliqué plus de dix véhicules dans le département de Tochigi. Des feuilles de thé tombées d'un camion ont provoqué une collision, faisant un mort et trois blessés.
Des feuilles de thé tombées d'un camion ont provoqué une collision impliquant plusieurs véhicules au Japon, faisant un mort et trois blessés, ont rapporté des médias locaux.

Les feuilles, étalées sur un tronçon de route d'environ 500 mètres dans le département de Tochigi (nord-est), ont fait perdre le contrôle à plusieurs conducteurs, causant une collision entre plus de dix véhicules dimanche, a indiqué le quotidien Mainichi, citant la police locale.

Un camion sans toit

Quatre personnes ont été conduites à l'hôpital, où le décès d'un homme de 78 ans a été constaté, selon le journal. L'homme conduisait un petit véhicule utilitaire, qui aurait dérapé et franchi le terre-plein central. Après être sorti de son véhicule, il aurait été heurté par un camion. 

Le camion transportant les feuilles de thé n'avait pas de toit, et la police enquête sur les circonstances de l'accident, ont indiqué les médias. Contactée par l'AFP, la police locale s'est refusée à tout commentaire.

