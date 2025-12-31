Anthony Joshua a survécu à un grave accident de voiture. La police vient d'annoncer ce qui a provoqué le crash.

Ramona Bieri

Lundi, l’ancien champion du monde de boxe Anthony Joshua a été impliqué dans un grave accident de la route au Nigeria, qui a coûté la vie à deux de ses proches. Le Britannique se trouvait à bord d’un SUV Lexus avec plusieurs passagers lorsque le véhicule est entré en collision avec un camion à l’arrêt sur une voie rapide très fréquentée.

L'Agence nigériane de sécurité routière Trace a communiqué mardi les premières conclusions de son enquête. Selon le rapport préliminaire, le SUV roulait à une vitesse excessive lorsqu’un pneu avant, côté passager, a éclaté. Le conducteur a alors perdu le contrôle du véhicule, provoquant une collision d’une extrême violence.

«Il ressort clairement de l’enquête préliminaire que le SUV dans lequel se trouvait Anthony Joshua roulait à une vitesse excessive», a indiqué un porte-parole de l’agence à l’AFP.

Anthony Joshua a survécu à l’accident et a été transporté à l’hôpital pour des examens de contrôle. Il s’en est sorti avec des blessures légères. En revanche, Sina Ghami et Latif Ayodele, tous deux entraîneurs et amis proches du boxeur, sont décédés sur les lieux, selon la police. Ils étaient assis sur le côté droit du véhicule.

Joshua se trouvait pour sa part à l’arrière gauche, derrière le conducteur — une position qui lui a peut-être sauvé la vie.