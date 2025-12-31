DE
FR

Deux proches décédés
La cause de l'accident de voiture du boxeur Anthony Joshua connue

Anthony Joshua a survécu à un grave accident de voiture. La police vient d'annoncer ce qui a provoqué le crash.
Publié: 14:17 heures
1/2
Anthony Joshua a survécu à un grave accident de voiture.
Photo: imago/PA Images
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona Bieri

Lundi, l’ancien champion du monde de boxe Anthony Joshua a été impliqué dans un grave accident de la route au Nigeria, qui a coûté la vie à deux de ses proches. Le Britannique se trouvait à bord d’un SUV Lexus avec plusieurs passagers lorsque le véhicule est entré en collision avec un camion à l’arrêt sur une voie rapide très fréquentée.

L'Agence nigériane de sécurité routière Trace a communiqué mardi les premières conclusions de son enquête. Selon le rapport préliminaire, le SUV roulait à une vitesse excessive lorsqu’un pneu avant, côté passager, a éclaté. Le conducteur a alors perdu le contrôle du véhicule, provoquant une collision d’une extrême violence.

«Il ressort clairement de l’enquête préliminaire que le SUV dans lequel se trouvait Anthony Joshua roulait à une vitesse excessive», a indiqué un porte-parole de l’agence à l’AFP.

Anthony Joshua a survécu à l’accident et a été transporté à l’hôpital pour des examens de contrôle. Il s’en est sorti avec des blessures légères. En revanche, Sina Ghami et Latif Ayodele, tous deux entraîneurs et amis proches du boxeur, sont décédés sur les lieux, selon la police. Ils étaient assis sur le côté droit du véhicule.

Joshua se trouvait pour sa part à l’arrière gauche, derrière le conducteur — une position qui lui a peut-être sauvé la vie.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus