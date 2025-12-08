Le nord du Japon a été secoué lundi par un séisme de magnitude 7,6. Une alerte au tsunami a été déclenchée.

Un puissant séisme secoue le nord du Japon, alerte au tsunami

Janine Enderli, Leo Vonlanthen

Un séisme de magnitude 7,6 s’est produit lundi au large de la côte est du Japon. L’épicentre a été localisé à 50 kilomètres de profondeur. Les services de secours japonais ont déclenché une alerte au tsunami. Des vagues pouvant atteindre trois mètres sont attendues sur les côtes de Hokkaido et d’Aomori.

Les estimations de magnitude divergent toutefois. Une première mesure faisait état d’un séisme de 7,2, mais plusieurs centres sismologiques, dont l’USGS américain, évoquent désormais une magnitude de 7,6. La secousse, ressentie sur plusieurs kilomètres, se serait produite au nord-est de la ville de Misawa.

Aucun dégât ni blessé n’a pour l’heure été signalé. Des internautes affirment tout de même sur les réseaux sociaux avoir nettement ressenti le tremblement de terre.

Développement suit