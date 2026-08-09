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Vestige de l'Empire romain
Une merveille archéologique découverte par hasard au large de la Sicile

Une épave romaine chargée de centaines d'amphores a été retouvée à l'ouest de la Sicile. Le vestige date d'au moins 2100 ans.
Publié: 09.08.2026 à 12:03 heures
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Dernière mise à jour: 10.08.2026 à 07:52 heures
Le navire était rempli d'amphores.
Photo: Ministère italien de la Culture
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AFP Agence France-Presse

Des plongeurs italiens ont découvert l'épave d'un bateau romain au large de la Sicile, remplie à ras-bord de centaines d'amphores en très bon état, probablement utilisées pour transporter du vin.

L'épave, vieille d'au moins 2100 ans, a été qualifiée par le ministre italien de la Culture, Alessandro Giuli, comme «l'une des plus importantes découvertes récentes en archéologie sous-marine», et a été retrouvée à cinq kilomètres au large de Mazara del Vallo, dans l'ouest de la Sicile.

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Les plongeurs de l'unité de protection du patrimoine culturel de la police de Palerme ont raconté samedi avoir localisé le bateau, dont on estime qu'il date d'une période comprise entre le IIe et le Ier siècle avant notre ère, à 46 mètres de profondeur, grâce à une information donnée par des pêcheurs.

Une découverte due au hasard

Dans un post Instagram accompagné d'une vidéo de la découverte, le pêcheur sous-marin Giacomo De Mola a raconté être tombé par hasard sur l'épave: «La visibilité n'était pas au mieux... Je me suis approché. Et j'en ai eu le souffle coupé. Sous mes pieds se trouvait une immense étendue d'amphores».

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Le bateau faisait 21 mètres de long et six mètres de large, d'après les médias locaux. Il transportait essentiellement des amphores de type Dressel 1A, grandes et cylindriques, qui servaient en général à transporter du vin.

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