Une aventure absurde
Une bourde envoie deux Américaines à Tunis au lieu de Nice

Deux Américaines en vacances à Rome voulaient atterrir à Nice. A cause d’une prononciation approximative, elles se sont envolées… pour Tunis. Leur bourde, filmée sur TikTok, a fait rire des millions d’internautes.
Publié: il y a 52 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 12 minutes
Deux Américaines se sont retrouvées à Tunis, pensant s'envoler... pour Nice.
SOLENE_FACE (1).png
Solène MonneyJournaliste Blick

Une simple erreur de prononciation a transformé les vacances de deux Américaines en périple improbable. Alors qu'elles étaient en vacances à Rome, elles ratent leur avion prévu pour la Côte d’Azur en France, samedi 6 septembre. Direction le guichet de l'aéroport pour demander le prochain «to Nice». Résultats? Elles se sont retrouvées... à Tunis. 

A l’écrit, la confusion saute aux yeux. Mais à l’oral, entre l’accent et le stress du voyage, l’Italie a offert à ces deux touristes une escale surprise en Afrique du Nord. Ce n'est qu'une fois dans l’avion que les touristes se rendent compte de l'imbroglio: une passagère leur glisse qu’elles vont atterrir en Tunisie, et une hôtesse confirme. Panique et rires à bord. Les deux voyageuses filment aussitôt leur mésaventure pour TikTok. Résultat: des millions de vues et des internautes hilares, voire moqueurs.

«Où est la Tunisie?»

Ce qui amuse encore plus ou désespère? Leur géographie vacillante. Dans la vidéo, elles répètent, incrédules: «Où est Tunis? Où est la Tunisie?» Mieux: elles croient que l’Afrique était «un pays». De quoi nourrir les clichés sur l’ignorance made in USA.

A Tunis, elles ont fini par négocier leur rapatriement au comptoir de Tunisair après plaintes, discussions et heures d’attente. Puis cap sur la France, toujours documenté sur les réseaux sociaux. Mais jusqu’au bout, le doute persiste: on les voit dans un avion, mais vers où? Finalement, une photo publiée lundi 8 septembre à Nice met fin au suspense.

Morale de l’histoire? Mieux articuler à l’aéroport, et jeter un œil à son billet avant d’embarquer. Parce que «Tunis», c’était écrit noir sur blanc sur leur carte d’embarquement.

