«C'est honteux»
Un resto italien facture un supplément pour une pizza... sans tomates

En Italie, une pizzeria crée la controverse. Elle facture un supplément de 1,50 € pour l'absence de tomates. La nageuse olympique Elena Di Liddo s'en est indignée.
Publié: 11:46 heures
Dernière mise à jour: 11:51 heures
Une pizza sans tomates? Vous devrez compter 1,50€ de plus. Un resto italien a été vivement critiqué pour avoir facturé un supplément pour une pizza sans tomates. 

Cette pratique a été révélée au grand public par la nageuse d'élite Elena Di Liddo, qui s'est vu facturer non seulement les 14 euros indiqués sur le menu pour une pizza tricolore à Bisceglie, dans le sud de l'Italie, mais aussi 1,50 de plus avec la mention «sans pomodorini». La sportive a également dû payer 1,50 euro supplémentaire pour avoir commandé une version sans lactose. Et cerise sur le gâteau: elle a été facturée pour avoir demandé de couper un morceau de pain grillé en deux. 

«C'est honteux»

L'athlète de 31 ans a ensuite publié la facture sur son compte Instagram. Elle a commenté: «Payer 1,50 euro pour quelque chose que je n'ai même pas mangé est vraiment triste, voire honteux.» L'affaire a été relayée par de nombreux journaux italiens ce lundi.

La pizzeria n'a initialement pas réagi. Ces dernières années, plusieurs restaurants italiens ont été confrontés à des problèmes liés à des pratiques similaires. Le plus souvent, il s'agit de facturer un supplément pour un petit verre d'eau du robinet avec un café servi au comptoir. Cependant, des plaintes ont également été formulées concernant des suppléments pour couper un sandwich grillé en deux, commander une deuxième cuillère ou un verre de glaçons.

