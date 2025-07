1/6 Quatre vacanciers ont payé au total 923 euros, soit 859 francs, pour l'eau, le vin et les pâtes au homard sur l'île italienne de Ponza. (Image d'illustration) Photo: Shutterstock

Johannes Hillig

Un peu de pâtes, de l'eau et du vin. La dolce vita, tout simplement. C'est aussi l'avis de quatre touristes qui se sont régalés sur l'île italienne de Ponza. Seulement voilà: la douceur de vivre a un prix et pas des moindres: 923 euros, soit 859 francs.

Ce ne sont pas les deux bouteilles de vin qui ont fait grimper la facture, mais les quatre plats de pâtes. En effet, celles-ci avaient été servies avec du homard. «Le homard coûte 230 euros le kilo», explique le chef du restaurant Mario Coppa au journal italien «La Repubblica». C'est ce qui a été expliqué aux clients.

Au final, chaque client a commandé un homard d'un poids de 825 grammes. Mario Coppa ne comprend pas les remous provoqués par la facture élevée et la plainte des clients. Il n'était certes pas sur place lorsque cela s'est produit. «Mon équipe leur a même accordé une réduction par la suite.» De plus, il y a des plats qui coûtent beaucoup moins cher, soit autour des 15 euros.

En Suisse aussi, les visites au restaurant ont déjà fait monter la température. Tour d'horizon:

La saucisse à 17,50 francs

L'année dernière, une saucisse de veau avait suscité la polémique. Un client s'était énervé sur Facebook contre le restaurant Rösslibar, situé au bord du lac des Quatre-Cantons à Hergiswil. «17,50 francs pour une saucisse à rôtir avec du pain et de la moutarde. C'est une arnaque absolue!», a écrit le client en publiant une photo de l'addition.

Il avait commandé une saucisse de veau ainsi qu'un coca. Au moment de payer, on ne lui a finalement remis que la saucisse, bien que la salade ou les frites soient comprises dans le prix. Le prix est tout de même resté à 17,50 francs.

Interrogée par Blick, Semra Coban, la propriétaire du restaurant, s'est défendue contre ces accusations. «Mon établissement est sous vidéosurveillance et j'ai assisté à la scène avec le client», a-t-elle déclaré. Le client aurait souligné à plusieurs reprises qu'il ne voulait qu'une saucisse de veau sans accompagnement.

Celui qui ne boit pas paie

L'année dernière, un client du restaurant italien La Bruschetta à Lausanne s'est vu imposer une taxe spéciale. Il n'avait commandé que du risotto aux cèpes. Pas de vin, pas d'eau. Que de la nourriture. Sur l'addition figurait la mention «1 couvert sans boisson.» Coût: 3 francs.

Le chef du restaurant Mario Palasciano ne peut pas comprendre que quelqu'un s'énerve à cause de ce tarif. Cela fait trois ans qu'il procède ainsi. «Sur nos tables, il y a des nappes et des serviettes en tissu, nous proposons des bruschettas et du pain, nos portions sont généreuses. Donc, si personne ne prend de boisson à une table, même pas un café, je tippe 3 francs dans le système. Pour deux personnes, cela fait 1,50 franc par personne», a déclaré le restaurateur à Blick. Si un client commande le menu du jour, mais pas de boisson, le restaurateur ne fait pratiquement aucun bénéfice.

Une cuillère hors de prix

Vous voulez partager un dessert? Vous payez la deuxième cuillère! Celui qui partage un dessert au restaurant Raten à Oberägeri et souhaite une deuxième cuillère doit payer 2,50 francs. C'est ce qu'a déclaré le restaurateur Iwan Iten en 2022. La raison de cette taxe: la hausse des prix. Si deux clients partagent une cuillère, la taxe ne s'applique pas.

Comme la taxe apparaît sur la carte des desserts, Iwan Iten est transparent et dans son droit d'un point de vue juridique. Jusqu'à présent, les Suisses ne connaissaient les taxes pour les couverts supplémentaires que lors de leurs vacances en Italie, où le «Coperto» était toujours dû. Mais le restaurant Raten n'est pas un cas isolé.

Une assiette enfant vide facturée

«Un scandale!», s’est indigné un lecteur de Blick à propos de la Brasserie Fédérale à Soleure. «Nous avons commandé des frites et voulions en mettre quelques-unes dans une petite assiette pour notre enfant de deux ans. On nous a dit que cela coûtait 3,50 francs en plus – alors que nous avions consommé pour bien plus de 150 francs!»

Le gérant, Daniel Courto, a estimé que ce supplément était justifié, car ce n’est pas l’assiette en tant que telle qui est facturée, mais le couvert. «Nous devons aussi veiller à notre rentabilité», a-t-il déclaré à Blick. Après tout, une telle taxe est déjà courante à l’étranger. Toutefois, elle n’est pas mentionnée sur la carte, bien que la Brasserie applique cette règle depuis 2019.

Une pizza pour deux? Vous payez!

Pourquoi ne pas partager une grande pizza ou une portion de pâtes à deux? Cela ménage non seulement l'estomac, mais aussi le porte-monnaie. La pizzeria lucernoise Weisses Kreuz n'est pas de cet avis. «Nous facturons un supplément de 5 francs pour une pizza pour deux personnes», peut-on lire sur la carte des menus.

Il en va de même pour les pâtes et le risotto. Interrogé par Blick, un collaborateur de la pizzeria a expliqué que le supplément était destiné à couvrir le coût des couverts et le service supplémentaire. Il ajoute que ce supplément est demandé depuis au moins un an.