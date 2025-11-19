Les députés italiens ont voté pour élargir la définition de la violence sexuelle, incluant désormais tous les actes sans consentement. Cette rare collaboration entre la majorité ultra-conservatrice et l'opposition vise à faciliter les poursuites pour viol.

L'Italie intègre les actes sans consentement à sa définition du viol

Les députés italiens ont voté mercredi en faveur d'un élargissement de la définition de la violence sexuelle afin d'y inclure tous les actes sans consentement, dans le cadre d'une rare collaboration entre la majorité ultra-conservatrice et la cheffe de l'opposition Elly Schlein. Fratelli d'Italia (FDI), le parti d'extrême droite de la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni, a voté avec le Parti démocrate (PD) de centre-gauche de Mme Schlein pour mettre à jour le code pénal afin de faciliter les poursuites pour viol.

Ce texte voté à l'unanimité doit encore être approuvé par le Sénat pour entrer en vigueur, mais son vote dans la chambre haute du parlement semble acquis. Le viol est actuellement défini comme étant commis avec coercition physique, menaces ou abus d'autorité.

Signalements facilités?

Les défenseurs affirment que la révision de la loi faciliterait le signalement et la poursuite des agressions sexuelles, en supprimant l'obligation pour les victimes de présenter des signes physiques d'abus. La loi ne modifie pas la peine, qui reste une peine de réclusion comprise entre six et douze ans.

La députée démocrate Laura Boldrini, qui a présenté la proposition, a déclaré qu'elle était nécessaire car en Italie «persiste le préjugé qui tient les femmes pour responsables des violences sexuelles à leur encontre». L'élargissement de la définition du viol permettrait de «mettre au centre la volonté des femmes dans la sphère sexuelle, qui est encore aujourd'hui culturellement considérée comme subordonnée» à celle des hommes, a-t-elle déclaré.

Plusieurs jugements controversés

Cela permettrait également de recentrer le procès sur le comportement de l'auteur des faits, plutôt que de déterminer si la victime a fait suffisamment pour se défendre. Cette modification de la loi fait suite à plusieurs jugements controversés rendus ces dernières années dans des affaires de viol, qui ont suscité l'indignation nationale.

Dans l'une des plus récentes, un homme de 25 ans était accusé d'avoir violé une jeune fille de 17 ans dans une voiture. Il a initialement été déclaré non coupable au motif que la victime, qui était restée dans la voiture avec l'homme après qu'un autre couple en soit sorti, aurait dû s'attendre à être agressée, car elle n'était pas vierge.

Mais une cour d'appel d'Ancône a annulé l'acquittement. En France, le Parlement français a entériné fin octobre une modification majeure du code pénal intégrant aussi la notion de consentement à la définition du viol, à l'issue d'un long processus législatif transpartisan.