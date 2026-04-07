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Tragédie à Cervinia
Un Suisse de 18 ans se tue dans un accident de motoneige en Italie

Un Suisse de 18 ans est mort lundi dans un accident de motoneige à Cervinia, en Italie. Projeté dans un ruisseau après avoir perdu le contrôle du véhicule, il n’a pas survécu.
Publié: 10:39 heures
La tragédie est survenue lundi sur le domaine italien de Cervinia, qui borde celui de Zermatt.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Un Suisse de 18 ans a perdu la vie lundi lors d’un accident de motoneige à Cervinia (I). La police mène une enquête afin de reconstituer les circonstances de l’accident. Le jeune homme circulait à motoneige sur l’une des pistes de Cervinia lorsqu’il a, pour des raisons encore inconnues, perdu le contrôle du véhicule, qui s’est ensuite renversé. Le jeune a été projeté dans un ruisseau.

Toutes les tentatives de réanimation ont été vaines: il a succombé à ses graves blessures. Les secouristes du secours alpin valdôtain sont également intervenus sur place.

La police entendra les personnes présentes lundi soir afin de déterminer si elles ont été témoins de l’accident. Les parents de la victime sont attendus mardi matin pour procéder à l’identification.

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