Trois carabiniers italiens ont péri et plusieurs autres blessés dans l'explosion d'une maison à Castel d'Azzano, près de Vérone. L'incident s'est produit lors d'une expulsion, apparemment déclenchée par les occupants en difficulté financière.

En Italie, 3 carabiniers tués par une explosion dans une ferme

Les carabiniers procédaient à une mesure d'expulsion dans une habitation à Castel d'Azzano, près de Verone. Photo: CLAUDIO FURLAN

ATS Agence télégraphique suisse

Trois carabiniers italiens ont été tués et une dizaine de membres des forces de l'ordre blessés dans l'explosion d'une habitation mardi à Castel d'Azzano, au sud de Vérone. Ils procédaient à une mesure d'expulsion.

L'explosion de cette ferme aurait été déclenchée par ses trois occupants, une fratrie d'agriculteurs et éleveurs d'une soixantaine d'années en difficulté financière qui avaient déjà, lors d'une précédente tentative d'expulsion, menacé de faire sauter leur maison, a précisé l'agence de presse italienne Ansa.

Occupants arrêtés

«En entrant dans la maison, nous avons été confrontés à un acte de folie absolue: une bouteille de gaz a été enflammée et l'explosion a touché directement nos agents», a déclaré à l'Ansa le commandant des carabiniers de la province de Vérone, Claudio Papagno.

Les deux frères, dont l'un avait pris la fuite après l'explosion, ainsi que leur soeur, ont été arrêtés, a relevé sur Facebook le président de la Vénétie, Luca Zaia.