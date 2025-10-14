DE
FR

Lors d'une expulsion à Vérone
En Italie, 3 carabiniers tués par une explosion dans une ferme

Trois carabiniers italiens ont péri et plusieurs autres blessés dans l'explosion d'une maison à Castel d'Azzano, près de Vérone. L'incident s'est produit lors d'une expulsion, apparemment déclenchée par les occupants en difficulté financière.
Publié: 11:21 heures
Partager
Écouter
Les carabiniers procédaient à une mesure d'expulsion dans une habitation à Castel d'Azzano, près de Verone.
Photo: CLAUDIO FURLAN
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Trois carabiniers italiens ont été tués et une dizaine de membres des forces de l'ordre blessés dans l'explosion d'une habitation mardi à Castel d'Azzano, au sud de Vérone. Ils procédaient à une mesure d'expulsion.

L'explosion de cette ferme aurait été déclenchée par ses trois occupants, une fratrie d'agriculteurs et éleveurs d'une soixantaine d'années en difficulté financière qui avaient déjà, lors d'une précédente tentative d'expulsion, menacé de faire sauter leur maison, a précisé l'agence de presse italienne Ansa.

Occupants arrêtés

«En entrant dans la maison, nous avons été confrontés à un acte de folie absolue: une bouteille de gaz a été enflammée et l'explosion a touché directement nos agents», a déclaré à l'Ansa le commandant des carabiniers de la province de Vérone, Claudio Papagno.

Les deux frères, dont l'un avait pris la fuite après l'explosion, ainsi que leur soeur, ont été arrêtés, a relevé sur Facebook le président de la Vénétie, Luca Zaia.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus