Les 576 manifestants interpellés le 1er mai à Istanbul ont été libérés samedi, a annoncé l'association ÇHD. Parmi eux, le syndicaliste Basaran Aksu, retenu pour avoir tenté de rejoindre la place Taksim, interdite depuis 2013.

Les personnes arrêtées le 1er mai à Istanbul ont été libérées

Les personnes arrêtées le 1er mai à Istanbul ont été libérées

AFP Agence France-Presse

La totalité des 576 personnes arrêtées lors des célébrations du 1er Mai à Istanbul ont été remises en liberté samedi matin, a annoncé l'association des avocats ÇHD.

La branche locale de la ÇHD avait déployé ses membres dans les rues d'Istanbul vendredi et assuré une permanence pour comptabiliser et suivre les interpellations dans la mégapole. Dans un message posté sur «X», elle précise que les 46 derniers gardés à vue dans deux postes de police, dont le responsable syndical Basaran Aksu, ont été libérés samedi matin après une nuit de garde à vue et un contrôle médical.

Au total la police a interpellé 576 personnes – 575 selon le bureau du gouverneur d'Istanbul – lors de la Fête du Travail pour les empêcher de rejoindre la place Taksim, haut lieu de la contestation stambouliote, fermée aux rassemblements depuis 2013 et une vague de manifestations antigouvernementales.

Des interpellations préventives

Le 28 avril, 47 personnes avaient été interpellées préventivement, en amont du 1er Mai, dont quatorze ont été placées en détention et neuf assignés à résidence, indique encore l'association.



