Un ministre israélien prône «l'émigration» des Palestiniens

Le ministre israélien d'extrême droite Bezalel Smotrich appelle à «encourager l’émigration» des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie. Il veut aussi enterrer les «maudits» accords d’Oslo.

AFP Agence France-Presse

Le ministre israélien d'extrême droite Bezalel Smotrich a appelé à «encourager l'émigration» des Palestiniens de Cisjordanie occupée et de Gaza afin d'établir la «souveraineté» israélienne sur ces territoires palestiniens. «Nous éliminerons l'idée d'un Etat arabe terroriste», a déclaré le ministre des Finances, lors d'une réunion mardi soir de son parti Sionisme religieux, filmée par les médias israéliens.

«Nous annulerons, officiellement et concrètement, les maudits accords d'Oslo et nous nous engagerons sur la voie de la souveraineté tout en encourageant l'émigration de Gaza comme de Judée-Samarie», le nom biblique de la Cisjordanie, a affirmé Bezalel Smotrich. «Il n'existe pas d'autre solution à long terme», a-t-il ajouté.

Depuis le début du mois, le gouvernement israélien a pris une série de mesures visant à accroître son contrôle sur la Cisjordanie, occupée par Israël depuis 1967, y compris sur des secteurs placés sous le contrôle de l'Autorité palestinienne en vertu des accords israélo-palestiniens d'Oslo conclus dans les années 1990.



