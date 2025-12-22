Un ex-Premier ministre israël accuse le bureau de Netanyahu de trahison

La figure de la droite israélienne Naftali Bennett a réclamé lundi la démission de Benjamin Netanyahu, dont il brigue la succession, et accusé son bureau de «trahison» dans l'affaire du «Qatargate», après de nouvelles révélations de presse.

Dans ce dossier, des proches de Netanyahu sont soupçonnés d'avoir été payés par Doha pour promouvoir en Israël les intérêts du Qatar, pays hôte de certains dirigeants du Hamas et médiateur entre Israël et le mouvement islamiste palestinien. La chaîne de télévision i24 a fait état dimanche soir de conversations présumées entre deux conseillers de Netanyahu, Eli Feldstein et Yisrael Einhorn, qui prouveraient qu'ils travaillaient pour le Qatar.

Par ailleurs, Eli Feldstein et Yonatan Urich, un autre conseiller, sont pointés du doigt par les médias israéliens. Ils sont soupçonnés d'avoir transmis des informations confidentielles à des sources qataries, en pleine guerre à Gaza.

La plus grande trahison de l'histoire d'Israël

Naftali Bennett a accusé «trois des conseillers les plus proches de Benjamin Netanyahu» d'avoir «agi comme des agents rémunérés du Qatar», au moment où les soldats israéliens «combattaient et tombaient sous les balles du Hamas achetées avec de l'argent qatari».

«Le bureau de Netanyahu a trahi l'Etat d'Israël et les soldats de Tsahal en temps de guerre, et a agi pour le compte du Qatar par appât du gain, tandis que lui-même cherche à étouffer l'affaire», a-t-il lancé sur les réseaux sociaux. «Que Netanyahu ait su ou non que son bureau travaillait, contre rémunération, pour un ennemi, les deux hypothèses imposent sa démission immédiate», a ajouté l'ex-Premier ministre, fustigeant «l'acte de trahison le plus grave de l'histoire d'Israël».

Source: AFP